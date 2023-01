Nur nicht lockerlassen: Gemeinde Hausham hat auch 2023 viel vor

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Wird im Mai fertig: der Haushamer Bahnhofsvorplatz. Aktuell befindet sich die Baustelle im Winterschlaf. © TP

Das Baustellenjahr 2022 sitzt vielen Haushamern noch in den Knochen. Viel Zeit zum Ausruhen haben sie aber auch 2023 nicht: Die Gemeinde gibt weiter ordentlich Gas.

Hausham – Ein straffes Tempo hat die Gemeinde Hausham 2022 an den Tag gelegt. Der Verkehr wurde dadurch aber auch gern mal ausgebremst. Der Grund: die zahlreichen Baustellen, vor allem natürlich rund um den neuen Bahnübergang. Zeit zum Ausruhen wird es auch heuer nicht wirklich geben, schickt Bürgermeister Jens Zangenfeind dem Ausblick auf die 2023 anstehenden Projekte voraus. „Wenn es um die Erfüllung unserer Aufgaben geht, gibt es bei uns kein Tempolimit“, sagt er. Man werde aber nicht in Hektik verfallen und schon ab und zu „nach links und rechts schauen“.

Bahnhofsvorplatz

Zumindest im Zentrum steuern die Bauarbeiten in den kommenden Monaten auf die Zielgerade. Sobald es das Wetter zulässt, geht es mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes weiter, bis Mai soll sie abgeschlossen sein. Und selbst wenn es noch zu Verzögerungen kommen sollte: „Das Maibaumfest kann auf jeden Fall stattfinden“, versichert Zangenfeind. Am Ende soll der Platz nicht nur optisch aufgewertet, sondern auch barrierefrei und mit deutlich höherer Aufenthaltsqualität versehen sein. Noch nicht ganz zufrieden ist die Gemeinde mit der Anlage rund um den neuen Bahnübergang. Doch keine Angst, größere Bauarbeiten kommen hier nicht mehr, beruhigt Zangenfeind augenzwinkernd. Es gehe lediglich um ein Aufhübschen, etwa mit einer Begrünung der Mauer beim Gleis sowie eine ansehnlichere Gestaltung des Bereichs um die technischen Gebäude an den Schranken.

Einheimischenprojekt

Am Fuß des Huberspitz sind die Bagger noch bis in den Sommer hinein mit der Erschließung des neuen Wohngebiets für Einheimische beschäftigt. Parallel laufe die notarielle Beurkundung der Kaufverträge, sodass die Grundstückseigentümer unmittelbar danach mit dem Bau ihrer Eigenheime beginnen können. Trotz der wegen höherer Zinsen und Baukosten schlechteren Situation für die Interessenten ist Zangenfeind zuversichtlich, „dass wir sämtliche 40 Parzellen übergeben können“. So seien die Quadratmeterpreise von 500 Euro weit unter dem Bodenrichtwert von rund 1100 Euro angesetzt. Wann der Neubau des Haus Bambi startet, sei nach wie vor offen. Die Lebenshilfe stimme derzeit die Planungen mit dem Bezirk Oberbayern ab. Der Gemeinde würde aber noch kein aktueller Entwurf vorliegen. „Wir sind bereit, sobald die Lebenshilfe so weit ist“, so der Bürgermeister.

Radweg nach Gmund

Allenfalls vorbereitende Rodungsarbeiten werden heuer für den neuen straßenbegleitenden Radweg von Hausham nach Gmund erfolgen. In den kommenden Wochen würden aber immerhin die Vertragsverhandlungen zum Grunderwerb abgeschlossen, berichtet Zangenfeind erfreut. Die Gespräche seien positiv und konstruktiv verlaufen. Die Zusammenarbeit mit dem federführend für die Ausführung verantwortlichen Straßenbauamt Rosenheim sei „hervorragend“.

Verkehr

Hier kann man guten Gewissens von einem Dauerthema sprechen. Vor allem die Situation in Agatharied will Zangenfeind seit Jahren verbessern. Das Staatliche Bauamt prüfe weiterhin technisch mögliche Varianten. Erst wenn diese vorliegen, könne man in die Gespräche mit Landkreis und auch den Anwohnern einsteigen. Die derzeitige Abbiegeregelung von der Fehnbachstraße in die B307 sei wegen des dortigen Unfallschwerpunktes angeordnet worden, könne aber wegen der Beeinträchtigung der Anwohner „keine Dauerlösung sein“, sagt der Bürgermeister. Zudem brauche es sichere Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer, die den Autoverkehr nicht zu stark ausbremsen.

Ein Kreisverkehr schwebt Zangenfeind derweil für die Kreuzung der Miesbacher mit der Tegernseer Straße in Hausham vor. Unter anderem eine Voraussetzung für die geplante Verkehrsberuhigung im Zentrum. Für beide Themen gilt aber: Fortschritte wird es hier 2023 allenfalls auf dem Papier geben.

Ortsentwicklung

Mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ist die Ortsentwicklung längst nicht abgearbeitet. Ein derzeit in Erstellung befindliches Verkehrsgutachten soll Grundlage für weitere Eingriffe sein. Nach Fertigstellung des Baugebiets am Huberspitz will Zangenfeind dann auch die Naturfreundestraße anpacken. Nicht nur mit neuem Asphalt, sondern auch mit der Errichtung eines kulturellen Zentrums rund um Kirche und Bürgersaal.

Museumsquartier

Keinen neuen Zeitplan gibt es auch für das Bergbaumuseumsquartier. „Wir führen Gespräche“, sagt Zangenfeind. Da man aber auf die Mitwirkung privater Grundstückseigentümer angewiesen sei, „können wir den Fortgang des Projekts nicht so, wie von uns gewünscht, beschleunigen“. Man werde aber nicht aufgeben, um gemeinsam mit dem Bergbaumuseums- und dem Barbaraverein eine Lösung zu finden, „um die Geschichte im Ort lebendig zu halten“.

Zentrale Sportanlage

Drei Tennisplätze und die Tartanbahn lässt die Gemeinde heuer an der Zentralen Sportanlage sanieren. Dank der „Förderfüchse“ im Rathaus bekomme man die Gesamtkosten von 500 000 Euro zu 90 Prozent bezuschusst.

Altes Rathaus

Auf Hochtouren laufen die Bauarbeiten für Mehrfamilienhäuser mit 80 Wohnungen, davon ein Drittel im staatlich geförderten Verfahren, auf dem alten Rathausgrundstück. Mit einer Fertigstellung sei laut Projektentwickler erst 2024 zu rechnen. So schnell wie möglich soll hingegen die barrierefreie Fußgängerunterführung unter der B307 freigegeben werden. Zangenfeind: „Darauf drängen wir.“

Das Tempo bleibt also auch 2023 hoch in Hausham.

Der Jahreswechsel

bietet Gelegenheit, nach vorne zu blicken. Welche Projekte möchten die Kommunen voranbringen, welche Vorhaben werden umgesetzt? Wir haben uns in den Rathäusern umgehört.

sg