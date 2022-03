Omikron-Welle vorbei? Nicht im Krankenhaus Agatharied - hier fehlen täglich bis zu 100 Mitarbeiter

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Ringt um Normalität: Das Krankenhaus Agatharied leidet noch immer unter den Einschränkungen der Pandemie. © Thomas Plettenberg

Seit Beginn der Omikron-Welle kämpft das Krankenhaus Agatharied mit Personalausfällen. Bis zu 100 Mitarbeiter fehlen täglich. Doch der Betrieb läuft weiter.

Landkreis – Erkrankt sind in einer Klinik für gewöhnlich die Patienten. Das Krankenhaus Agatharied hat seit Beginn der Omikron-Welle aber auch auf der anderen Seite mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen: beim Personal. Bis zu 100 Mitarbeiter würden derzeit täglich krankheitsbedingt im Dienst fehlen, berichtet die Pressesprecherin des Kreisklinikums, Melanie Speicher, auf Anfrage unserer Zeitung.

(Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Viele Corona-Ausfälle im Krankenhaus Agatharied: Nur mit enormen organisatorischen Aufwand zu schaffen

Diese Corona-Ausfälle würden sich nur durch einen „enormen organisatorischen Aufwand und außerordentlichen Einsatz aller“ kompensieren lassen, betont Speicher. Nur so habe man den Betrieb bis auf vereinzelte und kurzzeitige Bettenreduzierungen oder Umplanungen im OP-Ablauf weitgehend durchgängig aufrechterhalten können. „Angesichts des Ausmaßes der Krankheitsfälle grenzt das tatsächlich an ein Wunder“, sagt Speicher und dankt den „unglaublichen“ Mitarbeitern des Krankenhauses, „die unermüdlich füreinander einspringen und fantastisch zusammenhalten“.

Lesen Sie auch: Krankenhaus Agatharied: Parkdeck kann kommen

Angesichts von 1200 Mitarbeitern in Agatharied mag ein Krankenstand von unter zehn Prozent auf den ersten Blick nicht dramatisch erscheinen. „Man muss aber bedenken, dass es oft einzelne Bereiche geballt betrifft, das hat dann eine andere Wirkung als zehn Prozent in der Statistik“, so Speicher. Die Änderung von Dienstplänen – zumal auch in Bereich mit einem Dreischicht-Betrieb – stelle die Belegschaft dauerhaft vor Herausforderungen.

Corona-Fälle im Krankenhaus Agatharied: Isolationsvorkehrungen nach wie vor nötig

Auch aufseiten der Patienten hat das Klinikum weiterhin mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Die nach wie vor notwendigen Isolationsvorkehrungen für Corona- und Infektionsverdachtsfälle würden den Alltag weiterhin prägen. Immerhin könne man mittlerweile wieder einen Teil der Vierbettzimmer mit drei Patienten belegen – sofern diese geboostert sind und täglich negativ getestet werden. Die Zahl der Covid-Patienten selbst habe sich in den vergangenen Tagen stabilisiert, berichtet Speicher. 16 würden auf den Normalstationen behandelt, einer auf der Überwachungs- und einer auf der Intensivstation.

Auch interessant: Chefwechsel im Krankenhaus Agatharied

Gemäß der Allgemeinverfügung der Staatsregierung weiterhin verschoben werden müssten die sogenannten elektiven – also nicht akut notwendigen – Operationen. Hintergrund sei, Kapazitäten für Notfallpatienten und medizinisch nicht aufschiebbare Behandlungen zu reservieren. Ganz aktuell verzeichnet das Krankenhaus laut Speicher auch wieder viele Verletzungen durch Skiunfälle. Dies entspreche aber den um diese Jahreszeit üblichen Erfahrungen. Der limitierende Faktor bei der Auslastung sei übrigens weniger der OP, als vielmehr die fehlenden Betten, erklärt die Pressesprecherin. Ein Phänomen, das alle Stationen gleichermaßen treffe, Auffälligkeiten gebe es nicht.

Das Krankenhaus Agatharied hofft auf Normalisierung im Frühjahr

Wann das Krankenhaus Agatharied endlich wieder in den Normalbetrieb zurückkehren kann, dazu vermag Speicher noch keine Aussage treffen. Aber: „Wir hoffen sehr und sind zuversichtlich, dass dies mit dem Frühjahr und den dann ansteigenden Temperaturen der Fall sein wird.“ Und noch einen weiteren Lichtblick gibt es: Man sehe schon jetzt, dass die Erkrankungsschwere bei Covid-Patienten durch den Impffortschritt nicht mehr so hoch sei. Dennoch müsse man, solange die Inzidenz im Landkreis nicht deutlich absinkt, weiter an den geltenden Besuchseinschränkungen festhalten. „Zum Schutz des laufenden Betriebs.“ Der ohnehin aus genannten Gründen auf wackligen Beinen steht. (sg)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier.