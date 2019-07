Organspenden: Krankenhaus Agatharied setzt auf Aufklärung

Viel zu wenige Deutsche haben einen Organspendeausweis. Das Krankenhaus Agatharied will mit Vorurteilen aufräumen - und hat dafür jetzt einen Preis bekommen.

Agatharied – Nach dem eigenen Tod ein anderes Menschenleben retten: Wer sich zu einer Organspende bereit erklärt, tut mehr als nur ein gutes Werk. Und doch ist diese Ansicht gerade in Deutschland noch nicht weit verbreitet. Seit 2013 hat die jährliche Spenderzahl bundesweit die 500er-Marke nicht mehr überschritten. Das Krankenhaus Agatharied vermeldet jeweils rund zwei Fälle pro Jahr, in denen einem Verstorbenen Organe für eine Transplantation entnommen werden können. Was nach wenig klingt, ist tatsächlich fast eine Ausnahmeerscheinung. Und dafür hat das Kreisklinikum nun neben zwei anderen Krankenhäusern im bayerischen Landtag den Bayerischen Organspendepreis 2018 erhalten.

Für die Auszeichnung ausschlaggebend sei nicht die Zahl der Organspenden in einem Krankenhaus, sondern dessen Engagement für das Thema, teilen das bayerische Gesundheitsministerium und die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) als Verleiher des Preises mit. Im Fokus stünden dabei die Transplantationsbeauftragten, die es an allen Kliniken mit Intensivmedizin gibt. „Sie sind die wichtigsten Ansprechpartner in den Entnahmekrankenhäusern, um alle beteiligten Mitarbeiter auf den Akutfall Organspende bestmöglich vorzubereiten“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml in ihrer Laudatio. Auch die empathische Begleitung der Angehörigen hob die Ministerin hervor.

In Agatharied übernehmen Anästhesie-Oberärztin Dr. Iris Hertle und Chefarzt Dr. Joachim Groh als ihr Stellvertreter die verantwortungsvolle Schnittstelle. „Eigentlich sind wir gar nicht prädestiniert für Organspenden“, erklärt Hertle. Denn anders als die umliegenden Kliniken Murnau, Vogtareuth oder München Rechts der Isar verfüge man in Agatharied über keine eigene Neurochirurgie. So würden Patienten mit einem Verdacht auf drohenden Hirntod sofort in Häuser mit diesem Fachgebiet verlegt – und damit auch die potenziellen Organspender.

Dass das Krankenhaus Agatharied dennoch regelmäßig den von vielen wartenden Menschen sehnlichst erhofften Anruf bei der DSO machen kann, liegt nicht zuletzt an Hertle und ihrem gut geschulten Team. Ihre Aufgabe ist es, unter den Patienten auf der Intensivstation möglichst frühzeitig potenzielle Organspender zu erkennen. Da auch hier nur Personen mit irreparablen Hirnschäden – zum Beispiel nach einer Reanimation oder schweren Verletzung – für eine postmortale Entnahme von Niere, Herz, Leber, Lunge, Pankreas oder Dünndarm in Frage kommen, ist die Diagnostik äußerst kompliziert, erklärt Hertle. „Sie liegen ja meist in Vollnarkose.“ Die Meldung an die DSO erfolgt erst, wenn zwei Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen den endgültigen, nicht behebbaren Ausfall von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm bestätigen.

Die zweite große Hürde steht da aber noch bevor: das Angehörigengespräch. Erst wenn das Einverständnis vorliegt, kann ein Team von Eurotransplant zur Organentnahme einfliegen. Hatte der Verstorbene einen Organspendeausweis, ist die Frage schnell beantwortet. Schwierig wird es, wenn er sich selbst nicht geäußert hat. „Für die Angehörigen ist so eine Entscheidung oft eine große Zumutung“, sagt Hertle. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie die in vielen anderen europäischen Ländern längst übliche Widerspruchslösung in einem „Nettoempfänger“-Land wie Deutschland befürworten würde. „Man hat die Freiheit, Nein zu sagen“, findet Hertle. „Aber man sollte nicht die Freiheit haben, sich nicht darum zu kümmern.“

Dass sich immer noch so wenige Deutsche mit dem Thema beschäftigen, führt die Oberärztin auf tief sitzende Vorurteile zurück. Etwa, dass potenzielle Organspender nicht mehr mit allem medizinischen Nachdruck behandelt werden. Unsinn, meint Hertle. Gerade in diesen Fällen sei eine exzellente Betreuung Pflicht, um den Zustand der Spenderorgane nicht zu gefährden.

Die Transplantationsbeauftragte wird nicht müde, für Aufklärung zu sorgen. So hatte sie im April zu einem Info-Abend geladen, der mit rund 80 Bürgern gut besucht war. Und auch innerhalb des Hauses setzt sie das Thema Organspende wiederholt auf die Agenda – etwa im Lehrplan der Azubis. Landtagspräsidentin und CSU-Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner ist von der Wirksamkeit solcher Kampagnen überzeugt. „Die Menschen haben wieder Vertrauen in das System. Wir müssen alles dafür tun, dass dieser Trend sich fortsetzt.“