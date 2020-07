Ortsentwicklung Hausham: Gemeinde will Bürger einbinden

Die Haushamer Bürger sollen sich noch stärker in die Ortsentwicklung einbringen. Dafür will die Gemeinde nun einen Steuerkreis einberufen. Erste Namen sind bereits im Gespräch.

Hausham – Eine Liste mit Namensvorschlägen für die Besetzung des Steuerkreises für die Haushamer Ortsentwicklung hatte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) bereits mit in den Gemeinderat gebracht. In der Zeitung lesen wollte er die potenziellen Kandidaten dann aber doch noch nicht. „Wir haben noch nicht mit allen gesprochen, ob sie überhaupt Interesse haben“, sagte Zangenfeind mit einem Schmunzeln Richtung Pressetisch.

Bereits fest steht hingegen, dass das beratende Gremium für das mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beauftragte Münchner Planungsbüro Dragomir einen breiten Querschnitt durch die Haushamer Bevölkerung abbilden wird. Neben Vertretern aus Rathaus und Gemeinderat werden auch die Bereiche Gewerbe, Landwirtschaft, Soziales, Kinder, Jugend und Senioren, Tourismus, Vereine, Kirchen, Kultur, Umwelt und Natur sowie die Rettungsorganisationen mit am Tisch sitzen. In der Sitzung regte Johann Harraßer (FWG) noch an, auch eine Kontaktperson der ausländischen Mitbürger in das Gremium aufzunehmen. „Gern“, meinte Zangenfeind und versprach, alsbald Gespräche mit den vorgeschlagenen Personen aufzunehmen.

Das Ortsentwicklungskonzept selbst ist für den Rathauschef ein wichtiges Instrument, um die „massiven Veränderungen“ in Hausham zu begleiten. „Die Gemeinde ist im Wandel“, sagte Zangenfeind. Als mögliche Ziele des ISEK nannte der Bürgermeister Themen wie ein Parkleitsystem, Fahrradfreundlichkeit oder die Schaffung einer Ortsmitte mit Aufenthaltsqualität. Der Steuerungskreis solle dabei als „Spiegel der Haushamer Bevölkerung“ dienen.

sg