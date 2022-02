Ortsentwicklung Hausham: Jetzt stehen die ersten Ziele fest

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Um den grünweißen Hügel der Haushamer Alm gruppiert sich das Zentrum der Gemeinde Hausham. © Thomas Plettenberg

Wie soll sich Hausham in den kommenden Jahren verändern? Antworten auf diese Frage soll das Integrierte Stadtentwicklungskonzept liefern. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor.

Hausham – Viele Gespräche, ein paar Präsentationen und als Ergebnis eine Hochglanzbroschüre mit motivierenden Worten – die dann doch nur in der Schublade verschwindet. Ein Vorurteil, das so manchem Ortsentwicklungskonzept vorauseilt. In Hausham hingegen ist die Praxis schon weiter als die Theorie. Mit der beschlossenen Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes habe die Gemeinde bereits jetzt einiges erreicht, lobte Constanze Bock vom Büro Dragomir nun im Gemeinderat. Auch das in Erstellung befindliche Verkehrsgutachten und die Studie für das Museumsquartier zur Bergbaugeschichte werde in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einfließen, an dem die Münchner Stadtplaner zusammen mit den Haushamern gerade feilen. Hier ist nun ein Meilenstein erreicht: die Zielbroschüre ist fertig.

Konzept ist Voraussetzung für Fördergeld

Konkrete Projekte seien darin nicht enthalten, schickten Bock und ihre Kollegin Jana Linssen voraus. Dies sei auch nicht Aufgabe des ISEK. Vielmehr gehe es darum, städtebauliche Defizite und Potenziale als „informellen Rahmen“ sogenannter Sanierungsgebiete zu definieren, die dann in der Folge mit noch zu bestimmenden Maßnahmen angegangen werden. Letztlich geht es dabei um bares Geld, denn: ohne ISEK kein Förderung. Nur dank des Konzepts könne Hausham so auf 60 Prozent Zuschüsse beim Umbau des Bahnhofsvorplatzes setzen, erklärten die Expertinnen.

Dass es in der Gemeinde Handlungsbedarf gibt, wurde bereits beim Infostand im Oktober 2019 klar. 76 Minus- und 57 Pluspunkte klebten die Haushamer auf den Ortsplan. In zwei Online-Treffen des mit Vertretern aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen besetzten Steuerkreises habe man die Statements dann zu sechs Themenfelder zusammengeführt, berichtete Bock. Diese lauten wie folgt: Ortsbild und Siedlungsentwicklung, Verkehr und Mobilität, Soziales und Versorgung, Landschaft und Natur, Gewerbe und Einzelhandel sowie Tourismus und Kultur.

Zwei Gebiete mit Potenzial

Spannender wird es dann, was unter den einzelnen Schlagworten zu finden ist. Und da wird die Zielbroschüre zumindest an einigen Stellen durchaus konkret. So hätten sich mit dem Dreieck Alte Tegernseer Straße/Tegernseer Straße/Bahnhof und dem Kirchplatz samt Naturfreundestraße zwei Bereiche für eine Belebung des Haushamer Zentrums herauskristallisiert, erklärte Bock. Ein weiterer Fokus liege auf dem früheren Bergwerksareal (Geschichte und Kultur) sowie den Uferbereichen der Schlierach (Naherholung). In Sachen touristisch sei der Wunsch aufgetaucht, die Gemeinde möge sich innerhalb der Alpenregion Tegernsee-Schliersee ein eigenes Profil erarbeiten und dieses auch vermarkten.

Die Gemeinderäte segneten die Broschüre einstimmig ab. Wie die Bürger dazu stehen, wollen die Vertreterinnen des Büros Dragomir bei einer Wiederaufnahme der coronabedingt eingeschlafenen Öffentlichkeitsbeteiligung herausfinden. Gut bewährt habe sich das Format eines Wirtshausgesprächs, so Bock. Zum Abschluss sei eine Ausstellung geplant.

Bis dahin will Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) schon die ersten Projekterfolge vermelden können. So arbeite man aktuell an einem neuen Beschilderungskonzept für die Gewerbegebiete und denke über ein Informationssystem – beispielsweise für Veranstaltungen – an den Ortseingängen nach. Die größten Fortschritte erwartet der Rathauschef aber beim Bahnhofsvorplatz samt fußgänger- und fahrradfreundlich gestalteter Ortsdurchfahrt (evtl. mit Pflastersteinen nach Bad Feilnbacher Vorbild) sowie beim Bergbaumuseumsquartier rund um den Förderturm. Hier überraschte Zangenfeind noch mit der Meldung, dass der Durchbruch in den zähen Gesprächen mit Grundeigentümern offenbar kurz bevorsteht. Die Planung sei quasi abgeschlossen. Und sie könne sich sehen lassen, betonte Zangenfeind: „Sie ist finanzierbar und wird allen Ansprüchen gerecht.“ Damit auch sie nicht in der Schublade landet.

Fragen und Anregungen

zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausham können Bürger an die eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse isekhausham@dragomir.de schicken.

sg

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.