Ortsentwicklungskonzept für Hausham: Sanierungsgebiet steht fest

Von: Sebastian Grauvogl

Bietet Potenzial: Der Platz zwischen Kita Sonnenschein, Bürgersaal und Kirchplatz in Hausham ist einer der Kernbereiche für die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen. © Thomas Plettenberg

Für den Bürgermeister war es ein Meilenstein in Sachen Ortsentwicklung: Einstimmig hat der Haushamer Gemeinderat den ISEK-Abschlussbericht sowie das neue Sanierungsgebiet beschlossen.

Hausham – Dass das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) am Ende nur eins für die Schublade wird, muss in Hausham niemand fürchten. Denn noch bevor es überhaupt fertig war, setzte die Gemeinde schon die ersten städtebaulich geförderten Maßnahmen um: die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie die Sanierung der Tennisplätze und Tartanbahn an der Zentralen Sportanlage. „Wir wollen die Zukunft nicht in Schweinsleder binden, sondern sie aktiv gestalten“, betonte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun, als es im Gemeinderat um die Zustimmung zum ISEK-Abschlussbericht sowie der daraus entwickelten Satzung für das Sanierungsgebiet Ortsmitte ging.

Wie berichtet, arbeitet das Münchner Büro Dragomir seit 2019 am ISEK für Hausham. Mit einem mobilen Stand, einer Planungswerkstatt und vier Steuerkreissitzungen wurden auch die Bürger in die Entwicklung der Zielbroschüre eingebunden. Wie die Potenziale im Ort genutzt und die Defizite behoben werden könnten, habe der Gemeinderat dann bei einer Klausurtagung Anfang Mai in einer Maßnahmenliste festgelegt, berichteten Dragomir--Geschäftsführerin Sigrid Hacker und Stadtplanerin Jana Linssen in der Sitzung.

Sanierungsgebiet deutlich vergrößert

Beim Vergleich der Pläne zeigte sich vor allem eins: Das Sanierungsgebiet hat sich im Vergleich zur alten Satzung aus dem Jahr 1991 deutlich vergrößert. So sind nun auch das geplante Museumsareal rund um den Förderturm sowie die Zentrale Sportanlage darin enthalten. Aber auch im schon bestehenden Gebiet in der Ortsmitte soll sich einiges tun. So soll die Geißstraße zwischen Kirche und Bürgersaal zu einem soziokulturellen Zentrum mit mobiler Bühne und Sitzmöbeln werden, die Schlierseer Straße zwischen neuem Bahnhofsvorplatz und der Einmündung der Alten Tegernseer Straße mit Verkehrsberuhigung durch breitere Gehsteige und Pflasterung einen Platzcharakter erhalten. Hierfür gelte es aber noch die Ergebnisse des parallel zum ISEK laufenden Verkehrsgutachtens abzuwarten, erklärte Linssen.

Neun Einzelmaßnahmen habe der Gemeinderat mit einer hohen Priorität für eine zeitnahe Umsetzung versehen, sagte Linssen. In Hektik brauche man dennoch nicht verfallen, schließlich könne zeitnah im Fall des ISEK auch 15 bis 20 Jahre bedeuten. Auch eine fortlaufende Anpassung der Ziele sei möglich, ergänzte Hacker. „Sie können jederzeit etwas streichen oder etwas neues hinzufügen. Wir reden hier von einem lebendigen Konzept.“ Eins sei aber wichtig: „Das System lebt vom Dranbleiben.“ So empfahl Hacker einen jährlichen Statusbericht im Gemeinderat sowie regelmäßige Klausurtagungen. „Da habe ich aber keine Bedenken in Hausham.“

Bereits Projekte mit Gesamtvolumen von einer Million Euro umgesetzt

Diese wollte auch der Bürgermeister nicht aufkommen lassen. Obwohl der Gemeinderatsbeschluss für die Beauftragung eines ISEK damals nicht einstimmig war, habe man seitdem nicht nur viele Ideen eingebracht, sondern auch schon Projekte im Gesamtvolumen von rund einer Million Euro realisiert – und das dank des ISEK mit einer üppigen Förderung zwischen 60 und 90 Prozent.

Diesmal fielen die Beschlüsse im Gemeinderat einstimmig aus. „Ein Meilenstein“, schwärmte der Rathauschef. „Jetzt sind wir da, wo wir damals hinwollten.“ Man habe nun eine Richtschnur mit Perspektiven, wie sich Hausham weiter entwickeln könne. Das Büro Dragomir werde die Gemeinde auch bei der weiteren Umsetzung gern begleiten, kündigte Hacker an und verabschiedete sich mit den Worten: „Einen schönen Abend noch, wir sehen uns wieder.“

