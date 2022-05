Palliativ-Medizin als Instagram-Hit: Haushamerin und Kollegin sind „Pflegerinnen des Jahres“

Von: Sebastian Grauvogl

Brennen für ihren Beruf: Michaela Bayer (2.v.r.) und Sara Loy (M.) bei der Preisverleihung „Pflegerinnen des Jahres“. © Privat

„Pflegerinnen des Jahres“ dürfen sich die Haushamerin Michaela Bayer und ihre Kollegin Sara Loy ab sofort nennen. Der Grund: ihr Instagram-Kanal zum Thema Palliativmedizin.

Hausham/München – Alles begann mit einer Idee nach dem Spätdienst. Im Sommer 2018 beschloss die Haushamerin Michaela Bayer (27) zusammen mit ihrer Kollegin Sara Loy (29), ihren Alltag als Fachpflegerinnen auf der Palliativstation der Münchner Uniklinik in Großhadern im sozialen Netzwerk Instagram mit anderen Menschen zu teilen. Also eröffneten sie den Kanal „elsa.palliative.care“, auf dem sie seither in Fotos und Videos berichten, wie sie Patienten auf ihrem letzten Weg begleiten und deren Angehörige beim Abschiednehmen helfen.

Mittlerweile verfolgen mehr als 11 000 Abonnenten ihre Arbeit. Einige derart begeistert, dass sie Bayer und Loy für die Auszeichnung „Pflegerinnen und Pfleger des Jahres 2022“ nominiert haben. Diese wurde vom Baden-Badener Personaldienstleister Jobtour medical initiiert und wird seither jedes Jahr zum Internationalen Tag der Pflege von der bundesweiten Initiative Herz & Mut vergeben. Heuer auch an Bayer und Loy: Die Fachjury wählte die beiden auf den zweiten Platz – von mehr als 1000 Teilnehmern.

11.000 Abonennten folgen den beiden Pflegerinnen bei Instagram

Den mit 3000 Euro dotierten Preis und auch noch einen erstmals ausgelobten und ebenfalls mit 3000 Euro versehenen Sonderpreis „Herzensprojekt“ haben Bayer und Loy, die auch privat eng befreundet sind und beide in München wohnen, nun bei einer festlichen Gala entgegengenommen. Freudestrahlend, überglücklich – und auch ziemlich sprachlos: „Wir haben Rotz und Wasser geheult“, erzählt Bayer. Vor allem die emotionale Laudatio des Heidelberger Kinderherzchirurgen Dr. Christoph Jaschinski habe sie sehr berührt – die anschließenden stehenden Ovationen des Publikums mindestens genauso. Wie Stars bei einer Gala fühlten sich die beiden Pflegerinnen.

Anders als vielen anderen Influencern (so nennen sich die Stars in den sozialen Medien) ist es Bayer und Loy nie um einen Platz im Rampenlicht gegangen. „Unser Ziel war von Anfang an, die Liebe zu unserem Beruf nach außen zu tragen“, betont Bayer. Und damit aufzuklären, was Palliativpflege bedeutet – und was nicht. In der Gesellschaft würde der Begriff Palliativ oft mit Sterben und Tod gleichgesetzt. „Es ist ungemein wichtig, den Menschen zu sehen und nicht nur die Erkrankung“, erklärt Bayer. Dazu gehöre auch dessen Umfeld mit Freunden und Angehörigen. Was man zurückbekomme, mache alle Mühen locker wett: „Menschen bis zum Schluss ein würdevolles Leben zu ermöglichen, das gibt einem sehr viel.“

„Schweres Thema Sterben leicht und modern zu behandeln, ist große Kunst“

Wie auch die Worte der Inhaberin von Jobtour medical, Mirjam Rieth, die die beiden Preisträgerinnen als „vorbildliche Pflegerinnen, die ihren Beruf als Berufung leben“, lobt. „Ein so schweres Thema wie Sterben leicht und modern zu behandeln, ist eine große Kunst.“

Das wollen Bayer und Loy auch weiterhin tun – auf ihrem Instagram-Kanal, aber vor allem auch dort, wo sie am meisten gebraucht und geschätzt werden: auf der Palliativstation.

