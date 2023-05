Palliativstation in Agatharied wird erweitert

In Palliativstationen sind todkranke Menschen untergebracht. In vielen Kliniken wird eine Kerze angezündet, wenn in einem Zimmer ein Patient verstorben ist (Symbolfoto).

Planungsausschuss erkennt Bedarf für drei weitere Plätze

Die Palliativstation am Krankenhaus Agatharied wird ausgeweitet. Statt sechs umfasst sie künftig neun Betten.

Agatharied ‒ Wie das Bayerische Gesundheitsministerium mitteilt, stellte der Bayerische Krankenhausplanungsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag (25. Mai) den Bedarf für eine Aufstockung von sechs auf neun Betten fest. Der Ausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgesehenes Expertengremium, das sich aus Mitgliedern der Krankenhausträgerseite, der Ärzteschaft und den Krankenkassen als Kostenträger zusammensetzt.

Künftig 519 Palliativbetten in Bayern

Mit der Ausweitung in Agatharied und der geplanten Einrichtung einer Palliativstation am Krankenhaus Landshut verfügt Bayern über 55 Palliativstationen mit 519 Betten und 75 palliativmedizinischen Diensten an Krankenhäusern. „Wir wollen Stabilität gerade in Zeiten geben, in denen viele Grundversorger durch Reformpläne der Bundesregierung bedroht sind“, sagt Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). „Deshalb stellen wir die Weichen für eine zukunftsfeste Krankenhausversorgung und setzen den nachhaltigen Ausbau sinnvoller Strukturen bedarfsgerecht fort.“

