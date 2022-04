Patienten-Besuch möglich: Krankenhaus Agatharied lockert Pandemie-Regeln für Ostern

Ringt um Normalität: Das Krankenhaus Agatharied leidet noch immer unter den Einschränkungen der Pandemie. © Thomas pLETTENBERG

Das Krankenhaus Agatharied lockert an Ostersonntag und Ostermontag die Einschränkungen für Besucher. Jedoch gibt es spezielle Regeln, die beachtet werden müssen.

Agatharied – Für die bevorstehenden Feiertage kündigt das Krankenhaus Agatharied eine Lockerung der Besuchereinschränkungen an: An Ostersonntag und Ostermontag können Patienten jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr Besuch empfangen. Wie die Klinik mitteilt, gelten dafür allerdings Regeln und zwar folgende:

Die Ausnahme von den nach wie vor geltenden Besuchereinschränkungen gilt ausschließlich in den genannten Zeiträumen.

Jeder Patient kann maximal zwei Personen an einem Tag und für die Dauer von einer Stunde empfangen.

Jeder Besucher muss einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen, entweder einen Antigen-Schnelltest, der höchstens 24 Stunden alt ist oder einen PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist. Eine Testung im Krankenhaus Agatharied ist nicht möglich.

Während des gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus gilt für die Besucher eine FFP2-Maske-Pflicht, zudem sich die gängigen Hygienevorschriften im Haus einzuhalten – also Abstand halten, Niesetikette beachten, regelmäßiges Desinfizieren der Hände und Lüften des Patientenzimmers).

Die Besucher werden gebeten, nur symptomfrei Besuche abzustatten.

Zur Begründung der weiterhin geltenden Einschränkungen teilt die Klinik mit: „Auch wenn viele Corona-Regeln in den vergangenen Wochen gelockert wurden, hat das Krankenhaus Agatharied eine besondere Verantwortung für den Schutz seiner Patienten“. Daher halte man sich nach den Feiertagen wieder an dem Besuchsverbot fest.

Nach Ostern gilt wieder Besuchsverbot - mit nur wenigen Ausnahmen

Ausnahmen davon gelten dann vorerst weiterhin nur für Angehörige von Sterbenden und dementen Patienten sowie für Begleitpersonen zur Geburt oder für Eltern eines erkrankten Kindes. Väter dürfen nach vorheriger Absprache mit der Geburtshilfestation ihr Neugeborenes besuchen. mm

