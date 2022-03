Personalsorgen abgemildert: Kinderhort Hausham erhält Verstärkung

Von: Sebastian Grauvogl

Gut betreut am runden Tisch: Lisa Fischer, Leiterin des Kinderhorts der Diakonie Hausham, hilft den Kindern mit ihren Hausaufgaben. © Thomas Plettenberg

Äußerst angespannt war die Personalsituation im Kinderhort der Diakonie in Hausham. Jetzt kann die Leiterin aufatmen. Der Gemeinderat hat den Kosten für eine Hilfskraft zugestimmt.

Hausham – Krankwerden ist nicht im Kinderhort der Diakonie in Hausham, berichtete Leiterin Lisa Fischer kürzlich im Gemeinderat. Zumindest nicht beim Personal. „Wir sind nur zu zweit“, seufzte Fischer. Überstundenabbau und Urlaub seien gar noch problematischer: „Nur wie gemusst, nicht wie gewollt“, beschrieb die Hortleiterin die derzeitige Praxis bei der Wahl der freien Tage. Das Problem: die Vielzahl an Aufgaben im Haus, die nichts mit der eigentlichen Pädagogik zu tun hätten. „Immer eine von uns beiden arbeitet nicht am Kind“, sagte Fischer.

Um dieses Manko zu beseitigen, schlug Fischer zusammen mit Ulrike Blank (Regionalleiterin Kitas bei der Diakonie Rosenheim) und Bernd Neidl (Geschäftsbereichsleiter) den Gemeinderäten die Einstellung einer Hilfskraft mit 20 Wochenstunden vor. Das jährliche Defizit des Horts werde sich damit von rund 35 000 Euro (2021) auf gut 72 000 Euro mehr als verdoppeln. Die die Gemeinde die Kosten vertragsgemäß übernimmt, warben die Diakonie-Vertreter um die Zustimmung im Gemeinderat.

Kein Puffer für Urlaub und Krankheit

Blank verwies dabei auch auf die besondere Situation des Haushamer Kinderhorts. Dieser befinde sich in einer Doppelhaushälfte gegenüber der Grund- und Mittelschule und umfasse nur eine Gruppe mit 20 Kinder. Diese würden zum Mittagessen in die Einrichtung kommen und danach beim Spielen und Hausaufgabenmachen von Fischer und ihrer Kollegin betreut. Derzeit sehe der Personalschlüssel diese beiden Fachkraftstellen (eine mit 35, eine mit 30 Wochenstunden) vor. Um jedoch die Aufsichtspflicht auch bei Krankheit und Urlaub erfüllen zu können, bräuchte man einen Puffer. Auf andere Diakonie-Einrichtungen könne man dabei nicht zurückgreifen, meinte Blank. Auch in den Krippen seien die Ressourcen knapp. Ihr Fazit: „Eine Hilfskraft im Hort würde uns den Alltag enorm erleichtern.“

Eine Debatte um die Notwendigkeit der Personalaufstockung gab es im Gemeinderat nicht. „Der Verwaltungsaufwand in der Kinderbetreuung wird immer größer, die Erwartungshaltung der Gesellschaft auch“, meinte Erich Kogler (FWG). Thomas Danzer (SPD) erkundigte sich, ob es Fördermittel für die neue Stelle gebe. Blank schüttelte den Kopf. Nur die im Schlüssel vorgesehenen Fachkräfte würden bezuschusst. Im Vergleich mit anderen Einrichtungen sei der Hort aber eher am unteren Rand in Sachen Personalkosten. Weil am Beruflichen Schulzentrum in Miesbach keine Erzieher ausgebildet würden, könne man auch keine Praktikanten akquirieren. Angehende Kinderpfleger hingegen stünden nur wochenweise zur Verfügung. „Das nutzt uns also leider auch nichts“, so Blank.

Hort vor 30 Jahren nur dank Sondergenehmigung gegründet

Die Frage von Harda von Poser (Grüne), ob denn nicht auch die Diakonie als Träger einen Teil der zusätzlichen Kosten übernehmen könne, beantwortete Neidel ebenfalls mit einem Nein: „Als Verein sind uns da die Hände gebunden.“ Poser erkannte aber auch eine historische Verpflichtung für die Unterstützung des Haushamer Kinderhorts. Die Einrichtung, die vor mehr als 30 Jahren aus einer Initiative des Kinderschutzbunds und der SPD-Frauen heraus gegründet wurde, sei ursprünglich nur dank einer Sondergenehmigung des Jugendamtes möglich gewesen. So hätte man dort lieber einen Neubau für den Hort gewollt.

Den wird es nun aber bald geben, betonte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) mit Verweis auf die laufenden Planungen der Gemeinde für ein neues Kinderhaus auf dem Grundstück der abgerissenen Argulakirche. Aktuell stecke man noch in der komplexen Vorbereitung der Förderanträge, die sich aus dem Dreiklang aus Hort, Kita und bezahlbarem Wohnraum ergebe. Aktuell gehe er aber von einem Bau von 2023 bis 2024 aus, so Zangenfeind. Um die Personalplanung flexibel am neuen Raumprogramm ausrichten zu können, sei die nun zu beschließende Stelle für die Hilfskraft vorerst befristet, erklärte der Bürgermeister. Grundsätzlich sei die Einrichtung der Diakonie aber „jeden Cent wert“. Es gebe „null Klagen, und das ist immer ein gutes Zeichen“.

Die Gemeinderäte stimmten dem geplanten Defizit für 2022 einmütig zu. Und Zangenfeind wünschte Hortleiterin Fischer schon mal einen erholsamen Urlaub. Nur ein Versprechen nahm er ihr noch ab: „Schicken Sie uns bitte eine Karte.“

sg

