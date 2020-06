Kunstvolle Torte zum Abschied

Einen herzlichen Abschied bereiteten die Pfarrverbände Miesbach-Parsberg und Hausham-Agatharied am Sonntag dem scheidenden Pfarrvikar Korbinian Wirzberger.

Nach dem Gottesdienst in der Haushamer Pfarrkirche St. Anton am Sonntagvormittag überreichte ihm die dortige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Niedermeier eine kunstvolle Torte inklusive – essbarem – Foto. Als langfristige Erinnerung taugt sie wohl eher nicht, dafür aber als kurzfristiger kulinarischer Genuss. Der 37-jährige Wirzberger wechselt zum 1. Juli zur Militärseelsorge in die Oberpfalz.

sh