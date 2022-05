Pförtnerhaus in neuem Design: Haushams Bergwerks-Waschkaue bietet jetzt Urlaub, Arbeit und Medizin

Von: Jonas Napiletzki

Pförtnerhaus-Eigentümer Josef Eham (l.) gestaltete im Dachgeschoss Ferienwohnungen, Wolfgang Gehlhaus (M.) die Bürofläche im ersten Stock. Christian Gruber (r.) vertrat zur Eröffnung die Firma Nutz, die die Coworking-Fläche technisch ausstattet. © Stefan Schweihofer

Die ehemalige Waschkaue im Pförtnerhaus des Bergwerks Hausham beherbergt in neuem Design Penthouse-Ferienwohnungen, eine Coworking-Fläche und das Tierspital am Schliersee.

Hausham – Wohnliche Möbel in industriellem Chic liegen im Trend. Die meisten Prospekte gängiger Einrichtungshäuser preisen Couchtische, Lampen und Betten in schwarzem Metall an, gekoppelt mit Holz in allen Farben und Formen. Während der rustikal angehauchte Fabrik-Flair so auch in Neubauten Einzug hält, gibt’s das alles im alten Pförtnerhaus in Hausham im Original. Was vom alten Bergwerksgebäude übrig geblieben ist und was in den Penthouse-Ferienwohnungen (Dachgeschoss), Coworking-Büros (Obergeschoss) und im Tierspital (Erdgeschoss) neu dazukam, hat Eigentümer Josef Eham mit weiteren Organisatoren nun bei der Eröffnungsfeier präsentiert.

Geschichte des Hauses

Bis dahin war es ein langer Weg. Wie berichtet, wurde das Pförtnerhaus an der Brentenstraße im Jahr 1869 erbaut und diente bis zur Schließung des Bergwerks 1966 fast ein Jahrhundert lang als Waschkaue. Die Kumpel duschten dort nach ihren Schichten, trockneten ihre Arbeitskleidung und zogen sich um. Nach der Schließung produzierte die Württembergische Metallwarenfabrik (WMF) im Pförtnerhaus, bis 1992 das Schweizer Unternehmen Bellaplast mit seiner Tochterfirma Swiss Pack die Kunststoff-Sparte übernahm. Die aber bekam Probleme und meldete im Jahr 2004 Insolvenz an. Es folgte die Iso Por GmbH, die als Isopack die Produktion von Einweg-Verpackungen fortsetzte. Doch auch Isopack rutschte in die vorläufige Insolvenz, 2008 kam das endgültige Aus. Später entschloss die Gemeinde, das Haus zu verkaufen, das sie 15 Jahre zuvor eigentlich zur Rettung der Arbeitsplätze bei Swiss Pack erworben hatte.

Neues Konzept

Den Zuschlag bekam Josef Eham, Gründer der gleichnamigen GmbH, deren zweites Produktionswerk neben dem Pförtnerhaus angesiedelt ist. Die Firma mit Hauptsitz im Ortsteil Eckart kombiniert Innenarchitektur, Küchen und Böden mit einer Schreinerei – und betreibt nun im Dachgeschoss des renovierten Hauses vier selbst designte „Pförtner Penthouses“ als schicke Ferienwohnungen mit Dachterrasse.

Kernsaniert: das alte Pförtnerhaus in Hausham. © Stefan Schweihofer

Direkt darunter, im Obergeschoss, können Penthouse-Gäste und Einheimische Arbeitsplätze und Konferenzräume in Coworking Spaces mieten. Wolfgang Gehlhaus, Geschäftsführer der Officemanufaktur GmbH, will mit den modernen Räumlichkeiten nicht nur Ausweichmöglichkeiten für Arbeitnehmer im Homeoffice schaffen, sondern auch die künftige Arbeitswelt erlebbar machen. „Wir planen die Bürowelt von morgen“, sagte Gehlhaus. Die Bürofläche in Hausham ist etwa mit CO2-Sensoren, Lüftung, höhenverstellbaren Schreibtischen, flexiblen Arbeitsplätzen, großflächigen Bildschirmen und digitalem Buchungssystem ausgestattet. Josef Eham fasste zusammen: „Ein schickes, innovatives Büro.“ Er deutete lächelnd auf die Stahlträger an der Decke und sagte: „Daran haben die Bergleute ihr Gwand raufgezogen.“

So sah es 2019 aus: das Pförtnerhaus noch unsaniert. Der Dachstuhl war marode und wurde gegen das Flachdach getauscht. © Archiv tp

Im Erdgeschoss ist das Tierspital am Schliersee mit neun Ärzten – zur Eröffnung vertreten von Dr. Jannis Uhrig – auf rund 600 Quadratmetern untergebracht. Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind war zur Feier ebenfalls zu Gast. Er witzelte: „Auch unser Hund war schon hier – und er lebt noch.“ An Eham gewandt, betonte Zangenfeind, vor Verkauf des geschichtsträchtigen Hauses sei lange am Vertrag gefeilt worden. „Danke, dass Sie bei uns investieren.“ Anton Stetter, Vorstandsvorsitzender des Unternehmerverbands Miesbach (UVM), ergänzte: „Zukunft braucht immer Herkunft.“ Das Industriedenkmal sei wunderschön hergerichtet worden.

