Protesttag und zu wenig Anmeldungen: Kliniken sagen Festakt ab

Von: Stephen Hank, Sebastian Grauvogl

Teilen

Besteht seit einem Vierteljahrhundert: der Klinik-Komplex in Agatharied. Hier sind das Kreiskrankenhaus und die kbo-Lech-Mangfall-Klinik untergebracht. © archiv tp

Unsichere Lage, Protesttag, zu wenig Anmeldungen: In Agatharied gibt es vorerst keine 25-Jahr-Feier der beiden Kliniken.

Landkreis – Sekt und Häppchen genießen, während sich Kollegen aus ganz Bayern mit Abgeordneten in Berlin auf den bundesweiten Protesttag der deutschen Kliniken vorbereiten: Es ist ein emotionaler Zwiespalt, in den die Chefs des Kreiskrankenhauses und der kbo-Lech-Mangfall-Klinik weder sich selbst noch ihre Gäste bringen wollen. Und so entschieden sich Benjamin Bartholdt und Katharina Kopiecny schweren Herzens, den für Dienstag, 19. September, geplanten Festakt zum 25-jährigen Bestehen der beiden Agatharieder Kliniken abzusagen. Die Feier hätte auf dem Hasenöhrl-Hof in Geitau stattfinden sollen.

Konkreten Ersatztermin gibt es noch nicht

In Anbetracht des momentanen Ausmaßes im Hinblick auf den bestehenden wirtschaftlichen Druck und die Zukunftssorgen vieler Krankenhäuser wegen der bevorstehenden Reform durch das Bundesgesundheitsministerium, „halten wir einen Festakt am Vorabend des bundesweiten Protesttages nicht für angemessen“, teilen Bartholdt und Kopiecny schriftlich mit. Zudem seien auch die Terminzusagen für den Festakt bislang weniger zahlreich als erhofft. Doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben. In diesem Sinne hoffe man, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können und dann „mit mehr Planungssicherheit und Zuversicht als heute auf die kommenden 25 Jahre der Agatharied Kliniken anstoßen zu dürfen“. Einen konkreten Ersatztermin gebe es aber noch nicht.

Eröffnung vor 25 Jahren

Im Herbst dieses Jahres ist es ein Vierteljahrhundert her, dass die ehemals vier kommunalen Krankenhäuser Hausham, Holzkirchen Miesbach und Tegernsee aufgelöst wurden und in einem Zentralklinikum in Agatharied aufgingen. Gleichzeitig eröffnete der Bezirk Oberbayern in unmittelbarer Nachbarschaft seine Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Lesen Sie auch: Leiharbeit in der Pflege am Krankenhaus