Psychisch Auffälliger greift 14-Jährige an

Von: Stephen Hank

Die Polizei war bei der Festnahme mit Widerstand konfrontiert (Symbolfoto). © Rüdiger Wölk / IMAGO

Ein 35-jähriger Eritreer hat in Hausham eine 14-Jährige sexuell belästigt und eine 49-Jährige verletzt. Bei der Festnahme leistete der psychisch auffällige Mann Widerstand.

Hausham ‒ Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 15 Uhr. Die 14-Jährige war zu Fuß in Hausham unterwegs, als sie in der Tegernseer Straße plötzlich von einem 35-jährigen Eritreer angesprochen und gegen ihren Willen unsittlich berührt wurde. Das Mädchen flüchtete ‒ verfolgt von dem Mann ‒ zu einem Laden in der Nähe, in dem sie arbeitet.

Unbeteiligte Zeugen nehmen Verfolgung auf

Als die 49-jährige Ladeninhaberin den Mann zur Rede stellte, reagierte dieser aggressiv. Er griff die Haushamerin an und verletzte sie leicht. Anschließend floh er zu Fuß. Die Ladeninhaberin alarmierte die Polizei, unbeteiligte Zeugen nahmen in der Zwischenzeit die Verfolgung des Mannes auf.

Sieben Beamte stellen Mann im Kreuzweg

Mehrere Polizeistreifen, insgesamt sieben Beamte der Inspektion Miesbach und benachbarter Dienststellen, konnten den Eritreer schließlich im Kreuzweg stellen. Während der Festnahme leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte hierbei zwei Polizeibeamte. Der Mann zeigte sich den Beamten gegenüber psychisch auffällig und wurde deshalb aufgrund bestehender Fremdgefahr in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

35-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren

Der 35-Jährige lebte bislang in einer Privatunterkunft in Hausham, über seinen Aufenthaltsstatus ist nichts bekannt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen sexueller Belästigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

