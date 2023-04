Punktlandung fürs Maibaumfest: Bahnhofsvorplatz Hausham fast fertig

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

In den letzten Zügen befinden sich die Pflasterarbeiten auf dem umgestalteten Haushamer Bahnhofsvorplatz. Am 1. Mai wird hier der Maibaum aufgestellt. © TP

Monatelang glich der Haushamer Bahnhofsvorplatz einer Großbaustelle. Umso erleichterter sind alle Beteiligten, dass die Arbeiten pünktlich zum Maibaumaufstellen auf der Zielgeraden sind.

Hausham – Noch mal einen designierten Maibaum in Bretter zu verarbeiten, wäre für Hans Walleitner nicht in Frage gekommen. Entsprechend skeptisch war der Vorsitzende des Trachtenvereins Schlierachtaler Hausham, als ihn Bürgermeister Jens Zangenfeind im vergangenen Sommer auf den 1. Mai 2023 ansprach. Zwar war die Corona-Pandemie, die den Vorgängerbaum zu seinem unrühmlichen Ende im Sägewerk zwang, mittlerweile am Abklingen, doch Walleitner sah eine andere Hürde am weiß-blauen Horizont auftauchen: den Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Jener Fläche also, die das Maibaumfundament umgibt. Doch Zangenfeind habe ihm versichert, dass das Maibaumaufstellen auf jeden Fall stattfinden kann.

Helfer aus zehn Vereinen packen mit an

Der Bürgermeister sollte recht behalten: Am 1. Mai um 10 Uhr rückt eine Armada an Helfern aus zehn Ortsvereinen an, um den 26 Meter hohen Baum aus dem Gemeindewald in die Höhe zu recken – auf den Tag genau sechs Jahre nach dem bislang letzten Maibaumaufstellen. Das Trio der Maibaummusi spielt dazu auf, die Trachtlerkinder tanzen und platteln.

Geplattelt wird auch dieser Tage noch fleißig am Bahnhofsvorplatz – allerdings in baulicher Hinsicht. Die Pflasterarbeiten laufen noch auf Hochtouren, teilt Markus Türk vom beauftragten Stadtplanungsbüro auf Anfrage mit. Der untere Teil des Platzes könnte mit ein bisschen Glück noch bis zum 1. Mai fertig werden, hofft Türk. Außen vor bleiben noch der Bereich vor der Raiffeisenbank und der Apotheke sowie die aktuell provisorisch asphaltierte südliche Auffahrt. Letztere habe man bewusst noch nicht final angepackt, erklärt der Planer. Man warte zunächst die Fertigstellung der nach längeren Abstimmungen auf Mai avisierten Baumaßnahmen der Raiffeisenbank und des privaten Grundstücksnachbarn ab.

Bauzeitplan nur knapp überschritten

Insgesamt habe man den Zeitplan nur leicht überschritten, erklärt Türk. Dies habe vor allem am früh einsetzenden Winter und dem nasskühlen Frühjahr gelegen. Wer jetzt denkt, der Winter sei doch eher mild und schneearm gewesen, übersieht, dass fürs Betonieren schon leichte Nachtfröste ein Ausschlusskriterium sind. Die für den Brunnen nötige Spezialmischung könne man sogar ab einer Temperatur von plus fünf Grad abwärts nicht mehr verarbeiten, betont Türk. Bedeutet: Das Wasser wird am 1. Mai noch nicht über die stufenartige Anlage plätschern. Alles in allem habe sich die Fertigstellung des Bahnhofsvorplatzes damit um rund einen Monat auf Anfang Juni nach hinten verschoben.

Die Trachtler werden es verschmerzen. Da sie den Maibaum wie früher auch von der Straße aus aufrichten werden, müssen sie sich hier keine Sorgen um einen festen Stand machen, meint Walleitner. Aktuell liegt der bereits fertig lackierte Stamm gut bewacht an einem geheimen Ort. So kurz vor dem großen Tag soll auch in dieser Hinsicht nichts mehr schiefgehen in Hausham.

Dass das Maibaumfest nicht mit der Fertigstellung des Bahnhofsvorplatzes zusammenfällt, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, meint Türk schmunzelnd. Er ist sich sicher, dass die Gemeinde dann eine eigenes Einweihungsfeier ausrichten wird. „Bis dahin ist die Bepflanzung bestimmt schon schön grün“, hofft der Planer. Und die fröhlich plätschernde Brunnenanlage in Betrieb – am Fuß eines stattlichen Maibaums.

sg