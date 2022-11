Radentscheid: Unterschriftenlisten in Rathäusern übergeben

Volksbegehren das Ziel

Von Sebastian Grauvogl schließen

Sauber verpackt und verschnürt haben gestern in drei Rathäusern im Landkreis Unterschriftenlisten für den Radentscheid Bayern den Besitzer gewechselt: in Hausham, Holzkirchen und Miesbach.

Landkreis – Sauber verpackt und verschnürt haben gestern in drei Rathäusern im Landkreis Unterschriftenlisten für den Radentscheid Bayern den Besitzer gewechselt. In Hausham, Holzkirchen und Miesbach überreichten die jeweils örtlichen Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) die von Mitte Juni bis Ende Oktober gesammelten Unterstützungserklärungen für ein Volksbegehren, das die Radverkehrsförderung im Freistaat auf eine gesetzliche Grundlage stellen soll.

Laut Kick van Walbeek, Vorsitzende des ADFC Miesbach, haben in Miesbach 259 Bürger, in Holzkirchen 180 und in Hausham 81 für die Forderungen des Bündnisses Radentscheid, zu dem sich ADFC, Grüne, SPD, ÖDP und Bund Naturschutz in Bayern zusammengeschlossen haben, unterschrieben. Bayernweit haben sich laut Pressemitteilung rund 100 000 Unterstützer gefunden – vier Mal so viel, wie für die Zulassung eines Volksbegehrens beim Innenministerium nötig gewesen wären.

+ Radentscheid-Übergabe in Miesbach: (v.l.) Peter Rosner (DAV), Astrid Güldner ( Grüne), Birgit Hacklinger (ADFC), Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Kick van Walbeek (ADFC) und Bernhard Altmann (SPD). © Privat

Wie viele genau im Landkreis Miesbach zusammengekommen sind, kann Walbeek nicht sagen. „Wir haben nicht alle Gemeinden durchtelefoniert.“ Zumindest in der Kreisstadt sei die Quote aber deutlich übererfüllt worden. Zudem seien im Holzkirchner Büro des Grünen-Bundestagsabgeordneten Karl Bär rund 200 Unterschriften eingegangen. Das zeuge von einem großen Interesse, ist Walbeek überzeugt.

Im Haushamer Rathaus hatten die ADFC-Vertreter nicht nur die Listen, sondern auch einen Maßnahmenkatalog dabei. Wie Walbeek erklärt, soll dies ein Anstoß sein, auch in Hausham einen AK Rad zu gründen und sich noch konkreter zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur Gedanken zu machen. Man habe den Termin genutzt, um dies gleich mit Bürgermeister Jens Zangenfeind zu besprechen. Der Katalog selbst basiere auf einer Version von 2013. Viel habe man aber nicht überarbeiten müssen, so Walbeek. „Es ist nicht viel erledigt worden.“

sg