Radweg Hausham-Ostin: Planung macht Fortschritte

Besser radeln zwischen Hausham und Ostin: Damit dieser Traum bald Wirklichkeit wird, arbeiten die Gemeinden mit Hochdruck an einem neuen Weg.

Hausham – Vor den Toren ein nagelneuer Radweg, im Ort eine kaputte Schlaglochpiste? So weit will es die Gemeinde Hausham nicht kommen lassen. Rechtzeitig, bevor das Staatliche Bauamt mit der Trasse an der Staatsstraße 2076 nach Ostin loslegt, soll auch der Geh- und Radweg an der Tegernseer Straße saniert werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig so beschlossen. Ein gewisser Zeitdruck besteht, doch der ist durchaus positiv, denn: Auch das Großprojekt, das es kürzlich in das Programm Radwege 2020 bis 2024 des Freistaats geschafft hat (wir berichteten), macht Fortschritte.

400 Meter langer Radweg soll saniert werden

400 Meter lang ist der Abschnitt, für den die Gemeinde selbst verantwortlich ist. Er reicht von der Einmündung der Nagelbachstraße bis zum Beginn der nächsten Bebauung auf der Südseite der Tegernseer Straße. „Der Radweg ist hier deutlich in die Jahre gekommen“, sagte Zangenfeind kürzlich in der Sitzung. Glücklicherweise sei der Untergrund noch in Ordnung. Die Asphalt-Deckschicht weise hingegen erhebliche Unebenheiten auf und sei von Schlaglöchern durchzogen. Ein Unding bei einem Weg, den auch Schulkinder nutzen würden. „Mit einem ungefederten Rad ist es abenteuerlich, hier zu fahren“, bestätigte Peter Wagner (SPD). Der aktuelle Zustand verleite eher dazu, auf die Straße auszuweichen. Genau dies aber will Hausham im Sinne einer fahrradfreundlichen Kommune den Radlern ersparen.

Ein Angebot für die Sanierung liege bereits vor, zwei weitere seien angefordert, berichtete der Rathauschef. Das Abfräsen, Planieren und anschließende Aufbringen der neuen, drei bis vier Zentimeter dicken Deckschicht werde circa 30 000 Euro kosten. Die Gemeinderäte segneten die Baumaßnahme einhellig ab.

Planung für Radweg-Neubau kommt gut voran

Derweil rührt sich auch außerorts etwas, wie Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Mit der Aufnahme in die Planung des Freistaats stehe fest, dass dieser die Gesamtkosten von 2,7 Millionen Euro für den Neubau der 4,9 Kilometer langen Trasse von Hausham nach Ostin komplett übernehme. Lediglich die bereits investierten Planungskosten von rund 80 000 Euro blieben jeweils zur Hälfte an den beiden beteiligten Gemeinden Hausham und Gmund hängen. Das Geld sei aber gut angelegt gewesen, findet Zangenfeind. „So sind wir jetzt schon sehr weit und verlieren keine Zeit.“

Tatsächlich sei die Fachplanung bereits komplett fertig, mehrere Trassenvarianten entworfen. Auch der für den Naturschutz erforderliche landschaftliche Begleitplan liege vor. Auf dieser Basis könne man nun die am besten geeignete Wegeführung herausfiltern und dann – in enger Abstimmung mit Gmund – zielgerichtet in die erforderlichen Grundstücksverhandlungen einsteigen.

Zum genauen Zeitplan kann Zangenfeind noch nichts sagen. Er verspricht aber, das Projekt weiter mit höchster Priorität zu behandeln. „Das ist unerlässlich für die Sicherheit beim Radeln“, betont er. „Und wir freuen uns, wenn wir unsere Freunde in Gmund künftig gefahrlos mit dem Fahrrad besuchen können.“

sg