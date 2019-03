Löschzwerg und Leberkaskrapfen: So macht Fasching Spaß

Hausham lässt den Fasching stilvoll ausklingen. Beim Ramba Zamba am Bahnhofsplatz ging‘s gemütlich zu.

Hausham – So verabschiedet man mit Stil und Freude den Fasching und den K-Fall-Winter gleich mit: Ramba Zamba am Haushamer Bahnhofsplatz – quasi ein Rausrutschen ohne Ausrutschen. Während auf den Dächern die letzten Schneehaufen vom Winter-Chaos zeugten, erlaubten die milden Temperaturen am Sonntagnachmittag den ersten Eis-Genuss des Jahres. Am anderen Ende der Getränke-Temperatur-Skala lagen Kaffee und Glühwein, dazwischen lagen kühle Erfrischungen – promillefreie und alkoholische. So etwa die Löschzwerge, die es passenderweise bei der Jugendfeuerwehr gab. Auch Florian Perkmanns Leberkas-Krapfen hat es als kulinarischer Kracher der Saison in den Haushamer Fasching geschafft.

Ein letztes Mal zeigten sich auf der Bühne am Bahnhof auch die Granden der Crachia. Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar; die verschiedenen Garden sowieso. Und für die Gäste galt: Alles darf, nichts muss. Der eine kam mit Heavy-Metal-Pullover und buntem Hut verkleidet, beim anderen war ein identisch gearteter Pulli keine Maskerade, sondern Alltagsklamotte. Ob verkleidet oder nicht: Gegen die Dreifach-Beschallung von Bühne und Ständen mussten alle lautstark anratschen.

Tüchtig gefeiert haben sie auch bei der Bettelhochzeit in Kreuth und beim Marktplatz-Fasching in Holzkirchen.