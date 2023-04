Regens Wagner: Sanierung der intensivpädagogischen Einrichtung abgeschlossen

Teilen

„Segne die Mauern, damit sie Schutz geben, segne die Fenster, damit Licht hereinkommt“: Rainer Remmele (mit Stola) segnete die drei sanierten Gebäude von Regens Wagner im Kreis von Gästen und Bewohnern der Einrichtung. © TP

Ihr Verhalten ist eine immense Herausforderung, ihr geistiges Vermögen eingeschränkt: 14 Erwachsene leben aufgrund von richterlichen Beschlüssen in den Wohngruppen von Regens Wagner in Hausham. Am Donnerstag wurde der Standort nach dreijähriger Sanierung gesegnet.

Hausham – „Nicht das Beginnen wird belohnt, einzig und allein das Durchhalten“ sagte Regens-Wagner-Gesamtleiter Stefan Glaser vor den Gästen, die zur Segnung des Standortes durch den geistlichen Direktor von Regens Wagner, Rainer Remmele, gekommen waren. Das Zitat der Heiligen Katharina von Siena passt deshalb, weil Bewohner und Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren viel Durchhaltevermögen gebraucht haben: „Es ist nicht einfach, in einer Baustelle zu wohnen und zu arbeiten“, so Glaser, „mal gibt es kein Wasser, mal keine Heizung, mal kein Durchkommen, weil alles aufgegraben ist.“

Aber was ist schon einfach in einer Branche, die sich dem Dienst an Menschen mit Beeinträchtigung verschrieben hat? Die beiden intensivpädagogischen, geschützten Wohngruppen (früher sprach man von geschlossener Einrichtung) bieten Erwachsenen ein Zuhause, die aufgrund einer geistigen Beeinträchtigung – oft gepaart mit psychischer Erkrankung – ihr Leben nicht ohne fachkundige Hilfe meistern können. Weil sie für sich selbst oder für andere eine Gefahr darstellen können. Sie sind auf richterlichen Beschluss hin hier untergebracht, etwa alle zwei Jahre kommt der Beschluss auf den Prüfstand.

Regens Wagner hatte die seit 2006 unter wechselnden Trägern bestehende Einrichtung im Jahr 2018 recht geräuschlos übernommen. Regens Wagner ließ bei laufendem Betrieb neue Fenster und Türen einbauen, eine Fußbodenheizung installieren, Böden verlegen, Sanitärräume renovieren – im Inneren der Gebäude ist nahezu alles neu. Die Bewohner mussten währenddessen immer wieder in ein anderes der drei Gebäude umziehen. Erst jetzt, wo die Sanierung nach den Plänen von Architekt Georg Dordea vom Münchner Büro Haindl und Kollegen, vollbracht ist, wurde mit der Segnung ein kleiner Festakt gefeiert.

Dass es sich um eine geschützte Einrichtung handelt, wird bei einem Rundgang durch eine der sanierten Wohngruppen am Ende der Brentenstraße deutlich: Die Türen der etwa 25 Quadratmeter großen Bewohner-Einzelzimmer haben kleine Sichtfenster, weshalb sie an Gefängniszellen-Türen erinnern. „Manche unserer Klienten brauchen Beobachtung“, erklärt Bereichsleiterin Christine Mary. Das Geländer im Treppenhaus ist so hoch, dass sich niemand runterstürzen kann. Küche und Mitarbeiterzimmer haben eine zusätzliche Tür, ungefähr in der Größe einer Western-Saloon-Tür. Sie erlaubt den Fachkräften, sich bei Bedarf zu isolieren, ohne die reguläre Tür schließen zu müssen, sodass direkter Sichtkontakt und Gespräche mit den Klienten weiter möglich sind. „Manchmal fahre ich aus der Haut“, erzählt zum Beispiel eine der 14 Bewohner freimütig im Gespräch mit Gästen am Rande der Segnung. „Sie greift dann auch Mitarbeiter an“, ergänzt Mary.

Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es schwer, Fachkräfte zu finden. Eigentlich hätte die Einrichtung Platz für drei Wohngruppen à sieben Bewohner, doch Regens Wagner kann derzeit nur zwei betreiben, weil das Personal fehlt. Sieben volle Stellen für Heilerziehungspfleger, Erzieher und Sozialpädagogen sind zu besetzen. Die Bewohner bedürfen einer 1:1-Betreuung. Ehrenamtliche können kaum eingesetzt werden, weil die Klienten so hohe Anforderungen stellen.

Vor diesem Hintergrund mahnte Remmele mehr Gemeinsinn an: „Wir sind soziale Wesen“, sagte er, „wir brauchen Menschen, die uns tragen, deshalb sind wir berufen, anderen unsere Tragfähigkeit zur Verfügung zu stellen.“

Haushams Bürgermeister und stellvertretender Landrat Jens Zangenfeind dankte den Mitarbeitern: „Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe für den Landkreis und die Gemeinde.“ Er versprach Hilfe, wann immer Hilfe nötig sei.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.