Rohr frei: Gemeinderat Hausham beschließt Kauf von zwei Bio-Toiletten

Von: Sebastian Grauvogl

Alles Natur: die Bio-Toilette von innen. © archiv sts

Biotoiletten brauchen weder Wasser, noch Strom. Auch der Haushamer Gemeinderat hat deshalb nun den mit Leader-Mitteln geförderten Kauf von zwei WC-Kabinen beschlossen.

Hausham – Bevor sie die Schuhe schnüren, müssen viele Wanderer erst noch mal was loswerden. Diese Erfahrung hat auch die Gemeinde Hausham gemacht. Immer wieder würden vor allem Tagesausflügler mit längerer Autoanreise bemängeln, dass es am Parkplatz an der Huberspitz-/Gindelalmstraße keine öffentliche Toilette gibt, berichtet Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Dennoch habe man sich bislang konsequent gegen die Aufstellung eines bislang als alternativlos erscheinenden chemischen WCs ausgesprochen. „Weder die Optik, noch ökologische Gedanken sprechen dafür“, findet der Rathauschef. Umso mehr begrüße er das mit Leader-Mitteln geförderte Bio-Toiletten-Projekt des Tourismus-Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland (REO).

Wie berichtet, kommen die neuen Toiletten ohne Strom- und Wasserausschluss aus, da die menschlichen Hinterlassenschaft in einen mit Rindenmulch oder Stroh gefüllten Behälter geleitet werden. Nach Abschluss eines Testlaufs in Kreuth und Holzkirchen stellen die REO-Vertreter das Projekt nun sukzessive in den anderen Landkreis-Gemeinden vor. Jüngst war nun auch der Haushamer Gemeinderat dran.

REO hat Ausschreibung durchgeführt

REO-Geschäftsleiter Thorsten Schär berichtete dabei, dass die REO für die gemeinsame Anschaffung der Bio-Toiletten im Frühjahr eine Ausschreibung durchgeführt habe. Das wirtschaftlichste Angebot beinhalte dabei vor Abzug der Förderung einmalige Anschaffungskosten von 3800 Euro pro Toilette. Sollte sich die Gemeinde für eine so genannte Full-Service-Variante mit wöchentlich zweimaliger Reinigung entscheiden, kämen monatliche Kosten von 190 Euro hinzu.

Letzteres empfahl auch die Rathausverwaltung den Gemeinderäten. Zudem schlug sie vor, zwei Toiletten anzuschaffen: eine für besagten Wanderparkplatz an der Huberspitz-/Gindelalmstraße, eine für den Bereich Haidmühl, wo bekanntlich ein Pumptrack entstehen soll. Letzteres soll laut Zangenfeind übrigens im Herbst dieses Jahres, spätestens aber im Frühjahr 2024 gebaut werden. Aktuell spreche man mit dem Landratsamt über die naturschutzrechtliche Genehmigung. „Alle Beteiligten befürworten das Projekt grundsätzlich“, versichert der Rathauschef.

Das galt auch für den Gemeinderat in Bezug auf die Bio-Toiletten. Der Beschluss für die Anschaffung der beiden Häuschen fiel laut Zangenfeind einstimmig. Georg Eham (Parteilos) schlug noch vor, das für den Pumptrack gedachte WC im Winter an der Langlaufloipe einzusetzen. Die Frage Erich Koglers (FWG), ob die Bio-Toiletten barrierefrei sind, beantwortete Schär mit einem Nein. Dies sei wegen des Tanks unter der Toilette nicht möglich. Auf Bitten der Gemeinde versicherte Schär aber laut Zangenfeind, sich nochmals zu erkundigen.

sg