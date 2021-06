Wanderweg-Sperrung: Bei Missachten droht Lebensgefahr

Route zur Gindlalm wird nach Schäden wegen Starkregen saniert

Der beliebte Wanderweg vom Hennerer Hof zu den Gindlalmen ist seit Dienstag (15. Juni) gesperrt – und zwar ausdrücklich auch für Radfahrer und Wanderer.

Hausham ‒ Wie die zuständigen Bayerischen Staatsforsten mitteilen, wird die Sperrung voraussichtlich bis etwa 30. Juni gelten. Grund sind Instandsetzungsarbeiten. Die teils aufwendigen Maßnahmen sind auch an mehreren Abrissstellen erforderlich. Bedeutet: Aufgrund der möglichen Absturzhöhe an diesen Stellen besteht Gefahr für Leib und Leben, warnt der Forstbetrieb Schliersee. Die Schäden waren im Laufe des letzten Jahres bei extremen Starkregenfällen entstanden.

Um die Auswirkungen der Sperrung für Wanderer, Mountainbiker und für die Almbewirtschaftung möglichst gering zu halten, führen die Staatsforsten, die für den Wald in diesem Bereich verantwortlich sind, die Bauarbeiten bewusst in der Zeit zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien durch, heißt es in der Pressemitteilung. Der Termin wurde im Vorfeld mit allen Beteiligten sowie mit der Gemeinde Schliersee abgestimmt.



Staatsforsten empfehlen Umleitungsstrecken mit schönen Ausblicken

Die Arbeiten werden von erfahrenen Mitarbeitern des Maschinenbetriebs der Bayerischen Staatsforsten durchgeführt, der den Forstbetrieben für Spezialaufgaben zur Verfügung steht. Wanderern wird die Umleitung vom Hennerer Hof über die Kreuzbergalmen zur Gindlalmschneid empfohlen. Von hier führt der Wanderweg über Almgelände stets mit schönen Ausblicken ins Tegernseer und Schlierseer Tal zu den Gindlalmen. Für Radfahrer ist der überwiegend schmale Wandersteig allerdings nicht geeignet. Über mehrere, teilweise auch weitere Strecken müsste hier das Mountainbike geschoben oder getragen werden, weshalb Radfahrer besser die geteerte Straße von Hausham zu den Gindlalmen nutzen. Diese Straße ist für den normalen Kfz-Verkehr gesperrt, sodass einer Radltour nichts im Wege steht. Für Wanderer ist die Route über das Almbad Huberspitz eine weitere lohnende Variante.

