Großeinsatz in Ortsmitte: Salzsäure aus Lkw ausgetreten ‒ Zugstrecke gesperrt

Von: Stephen Hank

Teilen

Aus diesem Lkw am Bahnhof trat die Salzsäure aus. © Ralf Poeplau

Ein Gefahrguteinsatz läuft aktuell am Haushamer Bahnhof. Aus einem Lastwagen ist Salzsäure ausgetreten. Die Bahnstrecke ist gesperrt. Rettungsdienst und Feuerwehren sind vor Ort.

Hausham ‒ Der Alarm ging gegen 18.45 Uhr ein. Ersten Meldungen zufolge traten aus einem Lastwagen chemische Stoffe aus. Die örtlichen Feuerwehren rückten zur Einsatzstelle am Bahnhof in Hausham aus. Wenig später gab es auch in Miesbach Sirenengeheul: Der Gefahrgutzug wurde nachalarmiert.

Großeinsatz in Hausham: Zwei Personen vom Rettungsdienst versorgt

Ein aktuelles Bild des Großeinsatzes am Bahnhof in Hausham. © Ralf Poeplau

Ersten Erkenntnissen der Miesbacher Polizei zufolge handelte es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit um Salzsäure. Der Lastzug war auf der Schlierseer Straße in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, gegenüber einer italienischen Gaststätte, zum Stehen gekommen. Zwei Personen klagten über Atemnot und wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. „Es stinkt bestialisch“, berichtete ein Augenzeuge, der etwa 200 Meter entfernt vom Einsatzort stand. „Ich bekam sofort Kopfweh.“

Da sich der Vorfall in unmittelbarer Nähe der Gleise ereignete, wurde nicht nur die Schlierseer Straße großräumig abgeriegelt, sondern auch die Bahnstrecke gesperrt. Im Einsatz sind unter anderem die Polizei, die Bundespolizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehren Hausham, Agatharied, MIesbach und Schliersee sowie mehrere Gefahrguttrupps. Der Einsatz dauert an.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region. Melden Sie sich hier an.