Nach Salzsäure-Austritt: Hausham plant Einschränkung für Gefahrgut-Lkws - Ermittlungen abgeschlossen

Von: Jonas Napiletzki

16 Stunden im Einsatz: In Ermangelung eines Tankwagens füllten Helfer die Salzsäure in IBC-Container um. Sämtliche Schutzanzüge wurden entsorgt. Die Feuerwehr Hausham spricht von einer „Materialschlacht“. © ArchiV Ralf Poeplau

Die Ermittlungen sind abgeschlossen, doch der Salzsäureaustritt eines Lkw in Hausham bewegt Bürger auch Tage danach. Nun folgen die politische und die finanzielle Aufarbeitung.

Hausham – Die Details, die Marcus Kober (FWG) seinen Gemeinderatskollegen genau eine Woche nach dem Großeinsatz präsentiert hat, könnten einem Drehbuch entstammen. 21 000 Liter verdünnte Salzsäure hätten sich im Tank des auslaufenden Lkw befunden – in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern. Der Auflieger sei dem Fahrer unbekannt gewesen: „Er hat ihn erst kurz vorher bekommen“, erklärte der Kommandant der Haushamer Feuerwehr.

Als Einsatzleiter stand Kober vor großen Herausforderungen: Einen chemiebeständigen Tankwagen zum Umfüllen suchten die Helfer in der Nacht vergeblich – weshalb 35 sogenannte IBC-Container von Wacker Chemie in Burghausen 120 Kilometer weit nach Hausham gebracht wurden. Bei stärkerem Wind hätten die 311 Feuerwehrler, unterstützt von THW, BRK und DB-Notfallmanager, deutlich mehr Menschen evakuieren müssen, erklärte Kober. Doch der Einsatz verlief glimpflich: Es blieb bei zwei Leichtverletzten und einer „Materialschlacht“.

Nachtparkverbot gilt nur in Wohngebieten

Damit ist der 16-stündige Einsatz aber nicht vergessen: Im Gemeinderat zeichneten sich erste Konsequenzen ab. Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) betonte, er wolle dem Fahrer keine Schuld zuweisen. Aber: „Wo solche Fahrzeuge parken, kann man steuern.“ Die Rathaus-Verwaltung werde Vorschläge ausarbeiten, wie die Gemeinde das Abstellen eines Gefahrgut-Lkw einschränken könne. Zangenfeind – selbst Jurist – nannte als Beispiel verkehrsrechtliche Anordnungen. Der Vorstoß wurde vom Gremium wohlwollend aufgenommen.

Simon Irger, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Miesbach, hält Verkehrsanordnungen für grundsätzlich machbar. Üblicherweise würden Polizei und Gemeinde bei Ortsterminen die Möglichkeiten gemeinsam eruieren, erklärt Irger auf Nachfrage unserer Zeitung. Je nach Einzelfall könne eine Beschilderung entstehen, die ein Halte- und Parkverbot für bestimmte Fahrzeuge an bestimmten Stellen ausweist. Komplizierter sei es bei flächendeckenden Verboten. Ein solches gilt bereits in reinen Wohngebieten für Lkw zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen – allerdings nur für regelmäßiges Parken, wie Irger betont.

Polizei: Fahrer kein Fehlverhalten vorzuwerfen

Im konkreten Fall in Hausham stand der Lkw aber in einem Mischgebiet. Die Polizei habe ihre Ermittlungen nun abgeschlossen, bestätigt der stellvertretende Dienststellenleiter. Dem Fahrer und der Spedition sei „kein Fehlverhalten“ vorzuwerfen, weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine strafrechtlich relevante Handlung. „Manchmal versagt die Technik, ohne dass jemand die Schuld daran trägt“, sagt Irger.

Abseits dessen beschäftigt der Einsatz auch Gemeinde-Kämmerer Martin Reisberger, der sich um Versicherungsleistungen kümmert. Material der Feuerwehr musste vielfach entsorgt werden, nachdem es mit der Salzsäure in Verbindung gekommen war. Zangenfeind kündigte an, auch beim Ersatz der Geräte und Schutzkleidung nicht locker zu lassen. Die Einsatzkräfte sollten bestens ausgestattet sein. nap

