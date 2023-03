Sanierung von Mülldeponie vor dem Abschluss

Von: Stephen Hank

Blick auf die ehemalige Mülldeponie „Am Brenten“ bei Hausham: In der Mitte ist die bereits sanierte Fläche C zu sehen. Im Vordergrund – oberhalb der Zufahrtsstraße – und links hinten befinden sich die Flächen A und B, auf denen die Sanierungsarbeiten gerade noch laufen. © Thomas Plettenberg

Es ist ein wichtiger Meilenstein bei der Rekultivierung der Hausmülldeponie am Brenten: Im zweiten Quartal dieses Jahres sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Hausham – Wie viel Hausmüll genau auf dem Brenten bei Hausham lagert, ist unklar. Rund 500.000 Tonnen dürften es wohl sein. Es ist der Abfall aus vier Jahrzehnten. Seit 1968 die Abraumhalde des früheren Bergwerks zu einer Deponie umfunktioniert wurde, lieferten Lastwagen ununterbrochen Müll an. Bis in die 1990er Jahre wurden die rund 8,6 Hektar großen Flächen A und B verfüllt, 1993 begann die Schüttung der rund 7,5 Hektar großen Fläche C. Sie wurde am 31. Mai 2005 stillgelegt. „Seither wird unbehandelter Restmüll nicht mehr deponiert“, sagt Thomas Frey, Vorstand des kommunalen Abfallwirtschaftsunternehmens Vivo, der kürzlich im Kreistag den weiteren Weg bis zur endgültigen Stilllegung der Hausmülldeponie skizzierte.

Schicht aus Kunststoffbahnen, Drainagematten und Bodenmaterial

Auf der Fläche C wurde die Schlussabdeckung bereits 2019 aufgebracht. Eine etwa ein Meter dicke Schicht aus Kunststoffbahnen, Drainagematten und Bodenmaterial verhindert, dass Oberflächenwasser eindringt und weiterhin Deponiegas entsteht. Seit 2021 werden die Flächen A und B, die in den 1990er Jahren nach dem damaligen Stand der Technik rekultiviert worden waren, nach demselben Prinzip saniert. Denn: „Das Abdeckmaterial war hier so durchlässig, dass durch die Niederschläge hohe Sickerwassermengen entstanden sind, rund 120.000 Kubikmeter pro Jahr“, berichtet Frey. „Der Wasserdruck hat die Stabilität des Deponiekörpers beeinträchtigt.“ Welche Folgen das haben kann, musste der Landkreis bereits 1984 erfahren. Damals rutschte ein Teil der Fläche A ab, es drohte eine Umweltkatastrophe.

Sickerwasser kann weiter entstehen

Mitte des Jahres wird die Arbeit an den Flächen A und B nun abgeschlossen sein. Die Gefahr der Entstehung von Sickerwasser ist damit nicht endgültig gebannt. „Seitlich könnte Hangwasser eindringen und weitere Baumaßnahmen erforderlich machen“, sagt Frey. „Aber das ist nur ein Szenario, das so nicht eintreffen muss.“

Rund 30 Millionen Euro in frühere Deponie gesteckt

Allein für die Maßnahmen seit 2019 hat die VIVO rund 16,3 Millionen Euro ausgegeben. Seit 2002 sind es insgesamt rund 30 Millionen Euro, die am Brenten für Baumaßnahmen, die Reinigung von Rohrleitungen und die Rekultivierung fällig wurden. „Das hat uns über die Jahre massiv finanziell gefordert und immer wieder Millionen-Rückstellungen nötig gemacht“, gesteht Frey. „Durch die gute wirtschaftliche Situation konnten wir es aber auffangen.“ Für die einst gängige Ablagerung von Müll zahle man heute also im wahrsten Sinne des Wortes einen hohen Preis. Immerhin: Die Müllgebühren sind seit 2002 nicht erhöht worden, und vom Müll auf dem Brenten geht künftig für Wasser, Luft, Boden und Mensch keine Gefahr mehr aus.

Nachsorgephase kann noch viele Jahre dauern

Letzteres soll auch mit dem nächsten Schritt deutlich werden. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen wird die Vivo bei der Regierung von Oberbayern beantragen, die endgültige Stilllegung festzustellen. Abgeschlossen ist das Kapitel Brenten damit aber nicht. Es schließt sich eine Nachsorgephase mit Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen an. „Ob und wann der Abschluss der Nachsorgephase festgestellt wird, ist völlig offen“, sagt Frey. „Die Vivo plant finanziell entsprechend gesetzlicher Vorgaben derzeit bis 2035.“

