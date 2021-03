Schluck aus Bierflasche: Führerschein weg

Ein Schlierseer hat sich während der Autofahrt einen ordentlichen Schluck aus einer Bierflasche gegönnt. Jetzt ist der Führerschein weg.

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte der Polizei Miesbach in der Ortsmitte in Hausham eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Sie glaubten ihren Augen kaum, als ein Autofahrer an ihnen vorbei fuhr und sich gut sichtbar einen ordentlichen Schluck aus einer Bierflasche gönnte. So folgte dessen Kontrolle auf dem Fuße.

Das Ergebnis des Alko-Tests ergab beim 48-jährigen Schlierseer 1,46 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus.