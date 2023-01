Seine Kunst wirkt bis heute nach: 30. Todestag des Haushamer Malers Josef Stallhofer

Von: Sebastian Grauvogl

Besonderer Moment: (v.l.) Bürgermeister Jens Zangenfeind, Kulturreferentin Elisabeth Leidgschwendner und ihr Vorgänger Hubert Lacrouts bei der Wiedereröffnung der renovierten Stallhofer-Ausstellung im Staudenhäusl. © sts

Zum 30. Mal jährt sich in diesen Tagen der Tod des berühmten Kunstmalers und Haushamer Ehrenbürgers Josef Stallhofer. Eine Gedenkmesse zu seinen Ehren ist geplant.

Agatharied – Seine Kunst begleitete Josef Stallhofer sogar auf seinem letzten Weg. Durch ein Spalier aus Fahnen der Ortsvereine und Gebirgsschützenkompanien wurde der Sarg des am 5. Januar 1993 – also vor genau 30 Jahren – im Alter von 84 Jahren verstorbenen Malers zum Grab auf dem Agatharieder Friedhof getragen, berichtete der Miesbacher Merkur von der Beerdigung am 9. Januar 1993. Die Motive der Banner habe Stallhofer zu Lebzeiten selbst entworfen.

Nur einer von unzähligen Belegen für sein „geballtes künstlerisches Talent“, wie es Bürgermeister Arnfried Färber in seiner Trauerrede ausdrückte. „Ein Mann von besonderem Format hat uns verlassen“, sagte der tief betroffene Rathauschef, der Stallhofer am offenen Grab auch für seine „demütige Bescheidenheit und geradlinige Ehrlichkeit“ würdigte. Bereits bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde zum 75. Geburtstag des im Mai 1908 in Agatharied geborenen Stallhofer war Färber überzeugt, dass dessen Kunst „durch die Jahrhunderte leuchten“ werde.

Josef Stallhofer verstarb im Alter von 84 Jahren. © Repro MM

Stallhofer-Museum erinnert an den Ehrenbürger

In seiner Heimatgemeinde erinnert seit 2002 das Stallhofer-Museum im zweiten Obergeschoss des Gasthofs Staudenhäusl in Agatharied an das umfangreiche Wirken des Kunstmalers. Wie Kulturreferentin Elisabeth Leidgschwendner erzählt, gelang dem Bauernsohn Stallhofer, der 1932 einen Betrieb für Kunst- und Dekorationsmalerei eröffnet hatte, mit der Renovierung der Agatharieder Pfarrkirche 1936 der Durchbruch. Dieses Werk habe ihm die Aufnahme an der Münchner Kunstakademie ermöglicht.

In seiner langen Schaffenszeit fertigte Stallhofer zahlreiche Fresken, Gemälde und Zeichnungen mit hauptsächlich ländlichen, historischen und religiösen Motiven, darunter großformatige Werke, Altarbilder und Schützenscheiben. Mit außergewöhnlichen Techniken wie der Wiederentdeckung der antiken Wachsmalerei (Enkaustik) sicherte er sich sogar mehrere Patente. Einer seiner renommiertesten Aufträge aber waren die Instandsetzungsarbeiten des Antiquariums in der Münchner Residenz von 1947 bis 1949. 1984 erhielt Stallhofer das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Stallhofer hätte den langen Trauerzug samt Pferdefuhrwerk, das seinen Sarg vom Rathaus zum Friedhof fuhr, in seiner Bescheidenheit wohl für übertrieben befunden, meinte Färber in seiner Rede und zitierte den Maler wie folgt: „I dank’ eich halt recht schee, aber braucht hätt’s des ned.“

Zum 30. Todestag

von Josef Stallhofer feiern die Haushamer am Sonntag, 8. Januar, um 9 Uhr eine Gedenkmesse in der Agatharieder Pfarrkirche. Anschließend besteht bis 12 Uhr die Möglichkeit, das Stallhofer-Museum außerhalb der regulären Öffnungszeiten (jeden ersten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr) zu besichtigen.

sg