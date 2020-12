Seit fünf Tagen ohne Telefon: Störung im Vodafone-Kabelnetz in Hausham

Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen. Seit fünf Tagen haben Teile von Hausham kein Kabelnetz. Jetzt erklärt Vodafone, warum.

Hausham - Bei einigen bleibt nur der Fernseher schwarz, bei anderen sind auch Internet und Telefon tot. Teile von Hausham sind seit gut vier Tagen – zumindest in technischer Hinsicht – von der Außenwelt abgeschnitten. „Das ist eine lange Zeit, gerade wegen Corona“, berichtete Marlies Fellermeier-Liebl (FWG) im Gemeinderat. Für ältere Leute sei es in der aktuellen Situation schlimm, wenn sie nicht mit der Außenwelt kommunizieren können. Sie selbst wohne in der Poilstraße, da seien gleich mehrere Wohnhäuser betroffen, berichtete Fellermeier-Liebl. Auch in der Frühlingsstraße sei das Netz ausgefallen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung äußert sich der zuständige Kabelnetzbetreiber Vodafone zu den Problemen. Seit Montag, 30. November, bestehe eine „Unterbrechung an einem Verstärkerpunkt“, von dem aus rund 100 Haushalte in Hausham versorgt würden. „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen“, sagt Pressesprecherin Heike Koring. „Uns ist bewusst, dass unsere Kunden klare Kommunikationsbedürfnisse haben. Wir unternehmen daher alles Menschenmögliche, um den Empfang schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen.“

Wann der Ausfall im Kabelglasfasernetz für TV, Breitband-Internet und Festnetztelefonie behoben ist, könne man aber derzeit noch nicht sagen.

sg