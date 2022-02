Seniorenkarte für Busse: Hausham hält an Angebot für Bürger ab 65 fest

Von: Sebastian Grauvogl

„Bitte einsteigen!“: Mit der Seniorenkarte fahren Bürger ab 65 Jahren mit Hauptwohnsitz in Hausham kostenlos Bus. © Thomas Plettenberg

Auch wenn die Nutzungszahlen im ersten Jahr noch überschaubar waren: Der Gemeinderat Hausham hat die Verlängerung der Seniorenkarte für Busse des RVO beschlossen.

Hausham – In eine Poststelle verwandelt hatte sich das Vorzimmer von Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) bei der Einführung der Seniorenkarte in der Gemeinde vor gut einem Jahr. 1800 Bürger ab dem Alter von 65 Jahren habe man angeschrieben, um sie auf den neuen Freifahrtschein in den Bussen der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) GmbH aufmerksam zu machen, berichtete Zangenfeind. Gut 700 Senioren hätten die Plastikkarte seither beantragt und diese seitdem für insgesamt rund 900 Fahrten eingesetzt. Bei einem Tagesticketpreis von 6,24 Euro seien dabei circa 5700 Euro Gesamtkosten angefallen, die die Gemeinde gemäß des damaligen Beschlusses übernommen habe. Nun müsse der Gemeinderat über eine Fortführung des Angebots entscheiden.

Nutzungszahlen wegen Pandemie noch überschaubar

Der Rathauschef machte sich dafür stark – trotz der Preiserhöhung auf 6,37 Euro pro Ticket. Obwohl die Nutzung der Karte in Hausham noch deutlich ausbaufähig ist (der Kostendeckel liegt bei 40 000 Euro pro Jahr), seien die Zahl der Fahrten in Pandemiezeiten durchaus ansehnlich. „Gerade Senioren haben sich coronabedingt oft nicht in öffentliche Verkehrsmittel getraut“, betonte Zangenfeind. Außerdem sei es normal, dass sich ein solches Angebot erst herumsprechen müsse. „Es dauert ein paar Jahre, bis es jeder auf dem Schirm hat.“

Die Gemeinderäte folgten dem Vorschlag für die Verlängerung um ein Jahr einstimmig. „Jede Busfahrt mehr spielt eine Rolle bei der Verkehrsentlastung“, sagte Thomas Danzer (SPD). Marlies Fellermeier-Liebl (FWG) berichtete von einigen Senioren, die mit dem Bus zum Miesbacher Wochenmarkt gefahren seien, wo sie sonst nicht hingekommen wären. Eine Idee zur Erhöhung der Attraktivität der Seniorenkarte hatte Harda von Poser (Grüne). „Wenn man sie auch für den Zug nutzen dürfte, wäre es sicher für viele Leute noch interessanter.“ Zangenfeind sah das ähnlich, machte aber wenig Hoffnung auf eine baldige Umsetzung durch die Bahn. In der Praxis entscheide aber nicht selten eher der Fahrplan-Takt als der Ticketpreis, ob jemand sein Auto zugunsten des ÖPNV stehenlasse.

Gemeinde will Angebot noch mehr bewerben

Der Bürgermeister versprach aber, die Seniorenkarte weiterhin zu bewerben, um noch mehr Bürger zur Nutzung zu bewegen. Die bereits ausgegebenen Karten bleiben übrigens uneingeschränkt gültig.

