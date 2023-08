Hausham: Seniorenreferentin plant Nachbarschaftshilfe - „Noch keine zentrale Anlaufstelle“

Von: Jonas Napiletzki

Haushams Seniorenreferentin Katharina Stiller will in Hausham eine Nachbarschaftshilfe ins Leben rufen. Die wird dringend gebraucht, wie die Anfrage von Margit Igl zeigt.

Hausham – Es sind die kleinen Dinge, bei denen die Orthese am meisten stört. Einkaufen, Putzen, Autofahren oder ein Besuch beim Wertstoffhof. „Ich dachte nicht, dass der Alltag so schwer zu bewältigen ist“, sagt Margit Igl. Die Haushamerin hat sich Mitte Juli zwei Bänder am Sprunggelenk gerissen – für sechs Wochen sei sie „ruhiggestellt“, schildert die 54-Jährige unserer Zeitung. Als Personalsachbearbeiterin pendelt sie täglich nach München – nun kann Igl ihre Wohnung kaum verlassen.

„Mir ist schon bewusst, dass es viel Schlimmeres gibt und ich auf hohem Niveau mit dem Schicksal hadere“, betont Igl. Jedoch will sie mit ihrer Geschichte auf einen Umstand aufmerksam machen, der wohl auch andere trifft: In Hausham gibt es keine als Verein organisierte Nachbarschaftshilfe.

Ohne ihre guten Freunde und Bekannte wäre sie wohl schon verhungert und verdurstet, meint Igl. „Aber man will halt nicht ständig anderen zur Last fallen.“ Zunehmend drücke ihr auch das Gefühl der Hilflosigkeit auf die Psyche. Sie könne nichts machen, was Spaß macht. „Kein Seefest, kein Schwimmen, kein Treffen zum Essen mit Freunden, kein Ausflug.“

Igl über Nachbarschaftshilfe: „Bedarf ist bestimmt da“

Zwar würde die Berufsgenossenschaft Fahrten zum Arzt mit dem Taxi erstatten – Einkaufsfahrten oder solche für ihre 84-jährige Mutter aber freilich nicht. „Einen Supermarkt-Lieferservice habe ich bisher nicht gefunden, lediglich einen Abholservice“, führt die 54-Jährige aus. Getränke habe sie zwar beim Discounter zur Lieferung bestellen können – doch die Kästen seien unten an der Haustür abgestellt worden. „Ohne meine hilfsbereite Nachbarin hätte ich die heute noch nicht in der Wohnung“, berichtet die Haushamerin. Sie fragt sich: „Wie machen das ältere Menschen, die ständig auf Hilfe angewiesen sind?“

Gerade für diese Mitbürger regt Igl an, eine Hilfsorganisation zu installieren, die bei Fahrten, beim Einkaufen oder bei benötigter Hilfe im Haushalt einspringen kann. Die 54-Jährige könnte sich dafür auch einen geringen Mitgliedsbeitrag vorstellen – es müssten nur möglichst viele Haushamer dabei sein. „Der Bedarf ist bestimmt da und niemand weiß, wann er oder sie selbst mal in die Situation kommt.“

Ehrenamtliche nicht leicht zu finden

„Tatsächlich gibt es in der Gemeinde Hausham noch keine zentrale Anlaufstelle für Anfragen wie diese“, sagt Katharina Stiller. Die Grünen-Gemeinderätin kümmert sich seit rund vier Monaten als neue Seniorenreferentin vor allem um die Belange älterer Menschen, zusätzlich schwebt ihr bereits die Gründung einer Nachbarschaftshilfe vor. „Da ist schon ein bisschen was in Bewegung“, sagt Stiller. „Aber es braucht noch etwas Zeit.“

Zunächst wolle sie den Bedarf erheben, dann müssten Ehrenamtliche gefunden werden. Dass das nicht so einfach ist, zeigen auch frühere Versuche, eine Nachbarschaftshilfe zu etablieren – zuletzt 2020 mit einem Aufruf in den Gemeindenachrichten. Ganz ohne Unterstützungsangebot steht Hausham zwar nicht da: Stiller verweist auf Angebote mehrerer Vereine und Verbände im Ort. Trotzdem sollen diese bald um eine Nachbarschaftshilfe ergänzt werden – für Situationen wie Igls, in die jeder einmal kommen kann. nap

