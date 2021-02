Sieben Häuser, 93 Wohnungen: Bauvorhaben für altes Rathaus Hausham wird immer größer

Erst sollten es zwei bis drei Häuser werden. Dann sechs. Jetzt hat die Schlierach GmbH ihren Entwurf für eine Wohnanlage anstelle des alten Haushamer Rathauses nochmals aufgebohrt.

Hausham – Aus sechs mach sieben, lautet die Devise beim Bauprojekt auf dem Areal des alten Haushamer Rathauses. Weil die Schlierach GmbH als Bauherrin über den Jahreswechsel auch das Nachbargrundstück am Tratberg 2 erwerben konnte, sind nun sieben Wohnhäuser im Carré Miesbacher Straße/Rathausstraße/Tratberg geplant, teilte Projektentwicklerin Eva-Maria Klappauf nun im Haushamer Gemeinderat mit. „Dann bekommen wir ein stimmiges Ensemble.“ Architekt Oliver Kiermeier vom Büro KPS Wagenpfeil bestätigte diese Einschätzung. „Die Lösung hätte uns von Anfang an besser gefallen.“

Auch dem Haushamer Wohnungsmarkt dürfte die überarbeitete Planung gut tun. So hat sich die Zahl der Wohneinheiten von 80 auf 93 erhöht, wobei 26 eine einkommensorientierte Förderung erhalten und damit auch für Mieter mit kleinerem Geldbeutel leistbar sein sollen. „Eine gute Durchmischung“, fand Klappauf. Die Autos der Bewohner sollen in einer Tiefgarage mit 117 Stellplätzen verschwinden. Für Besucher sind 18 oberirdische Parkplätze vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt in beiden Fällen über die Rathausstraße.

Für Diskussionen im Gemeinderat, der über die Billigung und Auslegung des Bebauungsplans abstimmen sollte, sorgten die Gebäudehöhen. Wie Kiermeier erklärte, werden die fünf Häuser an der Bundesstraße vier Geschosse, die beiden hinteren jeweils fünf Stockwerke bekommen. In allen Fällen sei die oberste Etage aber jedoch in Form einer „Attika“ etwas zurückversetzt und damit optisch gefälliger.

Kritik an Gebäudehöhen

Harda von Poser (Grüne) überzeugte das nicht. „Das werden die höchsten Gebäude in ganz Hausham“, warnte sie. Kein Baum würde so hoch wachsen, um sie zu verdecken. Vor allem das zusätzliche Haus im Süden wirke aktuell sehr „blockig“, ja fast schon gewaltig. Poser empfahl deshalb, zumindest von diesem, am besten jedoch von allen Baukörpern ein Geschoss abzuzwacken. Ria Röpfl (FWG) äußerte sich deutlich zurückhaltender als Poser, riet aber auch dazu, das Eckhaus am Tratberg niedriger zu halten. „Wird es sonst nicht zu schattig für die Nachbarn?“

Architekt Kiermeier widersprach. „Dann wären die Proportionen nicht mehr stimmig.“ Tatsächlich seien die Firsthöhen niedriger als die bei den ebenfalls von der Schlierach GmbH errichteten Wohnhäuser an der Tegernseer Straße. Auf eine aufgelockerte Fassadengestaltung werde man achten. Auch Klappauf versicherte, dass die Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigt würden. Ferner erinnerte die Projektentwicklerin, dass eine Verdichtung klarer Wunsch des Gemeinderats gewesen sei. Einem anderen Auftrag des Gremiums ist die Schlierach GmbH bereits nachgekommen. Einige Drei-Zimmer- würden zu größeren und damit auch familientauglichen Vier-Zimmer-Wohnungen zusammengelegt, berichtete Klappauf. Auch die Bitte von Georg Eham (CSU), die schon jetzt unübersichtliche Ausfahrt vom Tratberg auf die B307 nicht weiter zu verschlechtern, wurde berücksichtigt, teilte Kiermeier mit.

Es gab aber auch Befürworter des neuen Planentwurfs. Hubert Lacrouts fand, das Viertel werde „gut eingerahmt“, Thomas Danzer (SPD) meinte, es sei besser, in die Höhe zu bauen als in die Breite. Auch Bauamtsleiterin Petra Sperl betonte, dass man mit den jetzt vorgelegten Gebäudehöhen leben könnte. „Wir haben da eh schon viel gefeilscht.“ So stimmten mit Ausnahme von Michael Ertl (SPD) am Ende auch alle der Billigung des Plans zu.

Abriss wohl erst im Herbst 2021

Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) ergänzte, dass es durchaus auch im Sinne des Bauherren sei, eine gefällige Bebauung zu realisieren. Die Schlierach GmbH sei kein fahrender Investor, der von Ort zu Ort ziehe, sondern durchaus an Hausham gebunden. Nicht zuletzt, weil sie selbst eins der Häuser vermieten werde. „ Sollte es Kritik geben, müssen Sie sich diese also täglich anhören“, feixte Zangenfeind.

Klappauf hatte dafür sogar noch einen Vertrauensbeweis an die Haushamer parat. Sie erklärte, die jetzigen Nutzer des alten Rathauses – darunter auch die Tafel –könnten noch bis Ende August im Haus bleiben. Die Abrissarbeiten würden voraussichtlich frühestens im Herbst 2021 starten.

