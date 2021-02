Sportgaststätte der SG Hausham: Neuer Wirt und neues Stüberl

Alles neu im Haushamer Sportstüberl: Pächter Luigi Marino hat seine Trattoria verlassen. Die Gemeinde nutzte dies für eine Sanierung - und hat auch schon einen neuen Wirt gefunden.

Hausham – Der Pizzaofen im Haushamer Sportstüberl blieb trotz Corona nicht kalt. Das Abholgeschäft sei gut gelaufen, berichtet Pächter Luigi Marino auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu den Spielzeiten der SG-Fußballer habe er kaum einen Umsatzunterschied zu normalen Jahren feststellen können. Trotzdem hat Marino seine Trattoria Grissini, in der nach eigenen Angaben „viel Herzblut und Geld“ gesteckt hat, Ende Dezember nach vier Jahren verlassen. „Ich wollte mir eine neue Aufgabe suchen“, sagt der Italiener. Am liebsten wieder in der Gastronomie – und gern weiterhin in der Gegend zwischen Miesbach und Schliersee. Er habe einige Ideen, meint Marino. Entschieden habe er sich noch nicht.

Nachfolger im Sportstüberl startet ab April

Bereits fündig geworden ist die SG Hausham bei der Suche nach einem neuen Wirt fürs Sportstüberl. Trotz aller Unsicherheiten über die Dauer des Lockdown in der Gastronomie habe der Verein einen Pächter gewinnen können, berichtete Bürgermeister Jens Zangenfeind im Haushamer Gemeinderat. Der Vertrag laufe ab 1. April. Einen Namen wollte der Rathauschef noch nicht nennen. Der neue Betreiber werde sich und sein Konzept aber in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorstellen.

„Wir sind glücklich, dass die SG in dieser schwierigen Zeit so schnell einen sympathischen und fleißigen Nachfolger gefunden hat“, sagte Zangenfeind. Lobende Worte wählte er auch zum Abschied von Marino. „Wir sind traurig, dass er gekündigt hat, weil es immer sehr gut geschmeckt hat bei ihm.“ Die Trennung sei aber im beidseitigen Einvernehmen erfolgt.

Die Übergangsphase nutzte die Gemeinde als Eigentümerin des Sportstüberls für eine Renovierung. Und die wurde deutlich umfangreicher als geplant, berichtete Zangenfeind. Eigentlich wollte man nur den Holzboden abschleifen. Dabei sei dann aber aufgefallen, dass darunter ein Wasserschaden passiert sei. Undichte Heizungsrohre hätten den Estrich durchfeuchtet. Den habe man dann komplett rausgerissen und dabei auch gleich die Leitungen erneuert. „Es ist wie immer beim Umbau“, meinte der Bürgermeister schmunzelnd. „Wenn du ein bisschen was anlangst, wächst es sich dann doch aus.“ Immerhin habe die Versicherung die Sanierungskosten von rund 18 000 Euro übernommen.

Sportstüberl aufwendig saniert

Den Großteil erledigt der Bauhof in Eigenleistung, berichtet Zangenfeind stolz. Und da die Baustelle eh schon eröffnet war, habe man auch gleich noch eine Wärmedämmung an den Wänden angebracht, eine Fußbodenheizung verlegt und neue Türen eingebaut. Sogar eine moderne Schankanlage leistete sich die Gemeinde fürs Sportstüberl. „Ansonsten sind wir aber im wahrsten Sinn des Wortes auf dem Boden geblieben“, meint Zangenfeind schmunzelnd. Der werde nun innerhalb der kommenden drei Wochen gefliest. Lediglich die Küche bleibt weitgehend unangetastet.

Welche Kulinarik hier demnächst gezaubert wird, dazu will der Rathauschef noch nichts verraten. Nur so viel: Sie wird weder italienisch, noch bayerisch. „Schmecken“, ist Zangenfeind überzeugt, „wird sie aber auf jeden Fall.“

