Staugefahr: Baustellen ab Montag an der B 307 bei Hausham und Neuhaus

Von: Jonas Napiletzki

Stau in Hausham hat zuletzt auch die Ampelregelung des neuen Bahnübergangs verursacht. Ab Montag, 4. April, dürfte es noch deutlich enger zugehen, wenn die B307 am Ortsausgang nach Schliersee halbseitig gesperrt ist. © Archiv/Thomas Plettenberg

Ab Montag ist der Bahnübergang in Hausham gesperrt, weil der Straßenausbau nach Schliersee beginnt. Dort - und bei Neuhaus an der Spitzingstraße - könnten Baustellen für Staus sorgen.

Hausham/Schliersee – An gleich zwei Stellen im Landkreis-Süden beginnen am Montag, 4. April, Bauarbeiten, die auch den Verkehr auf der Bundesstraße 307 beeinträchtigen werden. Halbseitig gesperrt wird der rund 250 Meter lange Streckenabschnitt am Haushamer Ortsausgang in Richtung Schliersee.

Wegen des erwarteten Rückstaus wird zeitgleich auch der neue Bahnübergang für den Autoverkehr gesperrt. Die Gleise zwischen der parallel laufenden Schlierseer Straße und der Industriestraße (B 307) auf der anderen Seite können Autofahrer dann voraussichtlich bis 19. August nicht mehr queren.

Ortsausgang bei Neuhaus: Wartezeiten wegen Brücken-Neubau erwartet

Rund 14 Kilometer südlich stockt der Verkehr auf der B 307 erneut. Kurz nach dem Neuhauser Ortsausgang zweigt rechter Hand die Spitzingstraße ab und überquert erst die Aurach und dann den Hachelbach. Die beiden Brücken, Baujahr 1937, müssen erneuert werden, wofür vorübergehend eine einspurige Behelfsbrücke errichtet wird.

Deren Bau startet am Montag. Nach rund einem Monat wird die Behelfsbrücke voraussichtlich befahrbar sein. Spätestens dann – je nach Bauzeit auch früher – wird die B 307 mit Ampeln ausgestattet. Von den verkehrsabhängig gesteuerten Rotphasen wird auch der Geradeaus-Verkehr zwischen Neuhaus und Aurach betroffen sein.

Straßenbauamt rechnet mit Baustelle bis September

Das Staatliche Bauamt Rosenheim, zuständig für über 700 Brücken in den vier zugehörigen Landkreisen, rechnet mit einer Fertigstellung am 9. September. „Läuft alles nach Plan, kann die Behelfsumfahrung am Ende des Sommers rückgebaut und die Brücken nach nur fünfmonatiger Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden“, schreibt Ursula Lampe, Sprecherin des Straßenbauamts.

Nach dem Bau der Behelfsbrücke werden die beiden alten Brücken abgebrochen und neu gebaut. „Die Widerlager werden mit Bohrpfählen aus Stahlbeton tief gegründet“, erklärt Lampe. Die Fahrbahnplatte werde mit Fertigteilen hergestellt, der Rest vor Ort betoniert. nap

