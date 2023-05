Streik im Krankenhaus: Ärzte schließen OP-Säle - Klinikleiterin warnt vor „Erlösverlusten“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Bundesweit haben sich Ärzte der Gewerkschaft Marburger Bund für die Ziele bei der Tarifverhandlung eingesetzt. Das Bild zeigt eine Kundgebung in Hamburg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Auch Ärzte des Krankenhauses Agatharied haben sich am Streik beteiligt. Die Klinikleitung sieht darin eine Zusatzbelastung in einer „dramatischen finanziellen Situation“.

Agatharied – Der Berufsverband Marburger Bund, der angestellte und verbeamtete Ärzte vertritt, hatte für den gestrigen Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Bundesweit beteiligten sich Tausende Mitarbeiter kommunaler Krankenhäuser, darunter auch die des Krankenhauses Agatharied. Mirko Barone, Vorsitzender des Berufsverbands in Miesbach und Arzt im Krankenhaus, spricht von einer Wochenendbesetzung. Bestreikt worden seien die Normalstation und die Funktionsstationen. Die OP-Säle seien von sieben auf drei reduziert und zahlreiche Sprechstunden abgesagt worden. Geöffnet war indes ein Saal für operierende Belegärzte. „Wir zeigen uns solidarisch mit niedergelassenen Ärzten“, erklärt Barone.

Maßgeblich sei, „dass niemand zu Schaden kommt“. Der Streik habe mit Sinn und Verstand stattgefunden, „nicht mit der Brechstange“. Derzeit sei man in der Verhandlungsphase für die fünfte Runde am 22. Mai. Sollte diese scheitern, könne aus einem Warnstreik aber auch ein Erzwingungsstreik werden, warnt der Vorsitzende. „Wir würden uns das gerne ersparen und haben noch Luft nach oben.“ Nicht bestreikt wurden sensible Bereiche, zu denen der Arzt etwa die Intensiv- und die Überwachungsstation, die Nothilfe, die Onkologie sowie die Palliativ- und Kinderstation und die Geburtshilfe zählt. Der Verband fordert eine Reallohnerhöhung von 2,5 Prozent und einen Ausgleich der Inflation seit Oktober 2021.

Gesamtbetrieb „signifikant eingeschränkt“

Auch Klinikleiterin Carina Gilke bezieht auf Anfrage unserer Zeitung Stellung. Die Stellvertretende Vorständin des Krankenhauses warnt vor einem drohenden finanziellen Risiko. „In Vorbereitung auf den ersten Streiktag im März hat unser Krankenhaus nach schwierigen Verhandlungen mit dem Marburger Bund eine Notdienstvereinbarung geschlossen“, berichtet Gilke. Darin schriftlich festgelegt seien Notdienst- und Erhaltungsarbeiten, die auch während des Arbeitskampfs verrichtet werden müssten. Damit sei sichergestellt, dass Notfälle, die zur Gefährdung von Gesundheit oder Leben von Patienten führen könnten, während des Streiks sachgerecht behandelt würden.

Jedoch, berichtet Gilke, werde der Gesamtbetrieb des Krankenhauses durch die Streikmaßnahme „erneut signifikant eingeschränkt“, was mit Verschiebungen von Behandlungen und Einbußen bei den Erlösen einhergehen werde. „Hier geht es uns wie vermutlich allen kommunalen Krankenhäusern – in einer sowieso bereits dramatischen finanziellen Situation werden die Krankenhäuser durch den Arbeitskampf der Ärzte aufgrund der damit verbundenen Erlösverluste zusätzlich belastet“, kritisiert die Klinikleiterin.

Noch keine schnelle Einigung in Sicht

Auch was die Ziele für den geplanten Tarifabschluss betrifft, gehen die Sichtweisen offenbar weit auseinander. Während Barone unserer Zeitung erklärt hatte, die Forderungen seien „recht überschaubar“, schreibt Gilke von „historisch hohen Forderungen“ des Marburger Bunds. Die geforderte Reallohnerhöhung von 2,5 Prozent und der Ausgleich der Inflation seit Oktober 2021 entsprechen laut Barone je nach Berechnungsart acht bis zehn Prozent. Vor diesem Hintergrund stelle der „zu befürchtende, spätere Tarifabschluss ein zusätzliches Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Kliniken dar“, erklärt Gilke. „Bei gleichzeitig ,leeren’ Krankenkassen besteht schon jetzt eine Mammutaufgabe für Kommunen, Landkreise, Bund und Länder mit Blick auf den Unterstützungsbedarf unserer Krankenhäuser.“

Weiter warnt Gilke: „Da die Positionen der verhandelnden Parteien noch weit auseinander liegen, ist aus unserer Sicht durchaus mit weiteren Warnstreiktagen zu rechnen.“ Mit der Notdienstvereinbarung sehe sich das Krankenhaus auf diese Streiks zwar gut vorbereitet. „Wir sorgen uns jedoch um die Auswirkungen auf die Patientenversorgung und auch um das finanzielle Ergebnis der Klinik.“ Wie viele Ärzte sich am Streik beteiligt hatten, war auf Nachfrage weder vom Marburger Bund noch vom Krankenhaus zu erfahren. Insgesamt seien in Agatharied rund 1120 Mitarbeiter beschäftigt, erklärt Gilke, darunter etwa 210 Ärzte. Bayernweit waren dem Aufruf der Gewerkschaft laut Barone etwa zehn Prozent gefolgt. nap

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.