Streik im öffentlichen Dienst: Krankenhaus Agatharied schließt ambulante OP-Säle

Von: Jonas Napiletzki

Die Gewerkschaft Verdi ruft auch die Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst im Landkreis Miesbach heute zum Warnstreik auf (Symbolbild). © IMAGO / Christian Grube

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu einem Warnstreik im Landkreis Miesbach auf. Daran beteiligen sich am heutigen Mittwoch mehrere Einrichtungen.

Landkreis – Mitarbeiter des Krankenhauses Agatharied, des VIVO-Kommunalunternehmens in Warngau, des Bauhofs in Hausham und der Orthopädischen Klinik Tegernsee beteiligen sich am heutigen Mittwoch von 6.30 Uhr bis 12 Uhr an einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Das teilte Robert Metzger, Bezirksgeschäftsführer der Arbeitnehmervertreter in Rosenheim, vorab unserer Zeitung mit.

Die Angestellten im Tarif des öffentlichen Dienstes würden damit „kleine Nadelstiche“ setzen, erklärt Metzger. Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Angeboten hatten Bund und Kommunen eine schrittweise Erhöhung von fünf Prozent (drei Prozent zum 1. Oktober 2023, zwei Prozent zum 1. Juni 2024), sowie 2500 Euro in zwei Schritten als Inflationsausgleichszahlung und eine Anhebung der Jahressonderzahlung.

Ziel des Streiks: Druck vor der dritten Verhandlungsrunde erhöhen

Der laufende Tarif für die Angestellten im öffentlichen Dienst endet heuer im September – eine Einigung ist aus Sicht von Verdi mit dem Arbeitgeber-Angebot aber „in weite Ferne gerückt“. Metzger erklärt: „Das Angebot der Arbeitgeber sorgt, was Höhe, Laufzeit und den fehlenden sozialen Ausgleich betrifft, bei den Beschäftigten für Enttäuschung und Ablehnung.“ Die Menschen würden das als respektlos empfinden und sich nicht damit abfinden. Eine klassische Konsequenz seien nun die Warnstreiks, die heute im Landkreis Miesbach beginnen. Sie sollen den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde von 27. bis 29. März erhöhen.

Robert Metzger, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Rosenheim. © privat

Zu den Auswirkungen im Landkreis erklärt Metzger auf Nachfrage, Verdi habe „querbeet das gesamte Personal“ zum Streik aufgerufen. Beispielsweise im Krankenhaus würden die Mitarbeiter vor Ort den Streik aber so umsetzen, dass der Betrieb aufrechterhalten werde und die Sicherheit der Patienten nicht gefährdet werde. „Unsere Faustformel ist die Wochenendbesetzung“, sagt Metzger. Mindestens so viel Personal, wie an Samstagen und Sonntagen zur Verfügung steht, würde auch am heutigen Mittwoch bleiben.

Vorsorglich sei über eine Notdienstvereinbarung mit der Krankenhausleitung die Notfallversorgung der Bevölkerung sichergestellt, heißt es in einer ergänzenden Pressemitteilung von Verdi. Darin wird auch Domingo Heber, Gewerkschaftssekretär des Fachbereichs Gesundheit und Soziales, zitiert: „Es wird natürlich zu Einschränkungen des Betriebs im Krankenhaus Agatharied kommen, so werden zum Beispiel die ambulanten OP-Säle komplett geschlossen. Jeder Notfall wird aber behandelt.“

Innenministerin kontert: „Gutes und sehr faires Angebot vorgelegt“

Auch am Wertstoffhof müssten Bürger nicht mit kilometerlangem Stau rechnen, sagt Metzger. „Uns ist bewusst, dass die Bevölkerung leidtragend ist.“ Der Streik mache keinen Spaß, sei als „moderater Einstieg“ aber wichtig, um flächendeckende Unzufriedenheit der Angestellten aufzuzeigen.

Ganz anders sehen freilich Bund und Kommunen die Verhandlungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte in einer Mitteilung ihres Ministeriums: „Als Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben wir heute ein sehr gutes und sehr faires Angebot vorgelegt.“ Der Ball liege bei den Gewerkschaften.

Zentrale Kundgebung

Ihrer Geschlossenheit wollen die Beschäftigten nach dem Streik in den Betrieben am heutigen Vormittag bei einer zentralen Veranstaltung ab 12 Uhr vor dem Krankenhaus Agatharied Ausdruck verleihen. Verdi erwartet zu der rund eineinhalbstündigen Kundgebung rund 200 Mitarbeiter. nap

