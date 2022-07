Stromstöße gegen Herz-Rhythmus-Störungen: Neue Methode am Krankenhaus Agatharied

Von: Sebastian Grauvogl

Hoch konzentriert: Dr. Turgut Brodherr (r.) bereitet die Puls-Feld-Ablation bei seiner 64-jährigen Patientin vor. Der Eingriff soll das Vorhofflimmern im Herzen schnell, effizient und gleichzeitig schonend beseitigen. © Stefan Schweihofer

Große Freude in der Kardiologie am Krankenhaus Agatharied: Seit Kurzem kommt dort die Puls-Feld-Ablation zur Behandlung von Herz-Rhythmus-Störungen zum Einsatz.

Agatharied – Diese „Blume“ steht unter Spannung. Und die gibt sie auf Knopfdruck ab. Dr. Turgut Brodherr faltet die orangefarbenen „Blütenblätter“ an der Spitze des Katheters in der Lungenvene seiner Patientin auf, kontrolliert ihre Position über den riesigen Bildschirm. Parallel lädt ein Vertreter der Herstellerfirma die Kondensatoren des „Farapulse“-Systems. Die beiden mit blauen OP-Kitteln und Bleischürzen eingekleideten Herren nicken sich zu, der Techniker tippt auf das Bedienelement der Maschine. Dann jagen für genau 2,5 Sekunden in Intervallen von wenigen Millisekunden 1500 bis 2000 Volt durch die Spitze des „Farawave“-Katheters – direkt in den Vorhof des Herzens der in Vollnarkose versetzten Patientin. Brodherr schaut wieder auf den Hauptbildschirm. Die Zacken im EKG, die noch vor wenigen Sekunden auf das Vorhofflimmern im Herz der 64-Jährigen hingewiesen haben, sind verschwunden. Ausradiert durch einen elektrischen Impuls.

Die Basisversion der Elektrophysiologie kommt in der Kardiologie im Krankenhaus Agatharied schon seit Längerem zum Einsatz. Wie berichtet, hatte die Professor Otto Beisheim-Stiftung die Anschaffung der Geräte mit einer Großspende von 350 000 Euro finanziell unterstützt. Während die Grundausstattung zur Erstellung eines 3D-Modells des Herzens für die Ortung der für die Rhythmusstörungen verantwortlichen Signale im Sommer 2021 geliefert wurde, ist seit Kurzem auch die eigentliche Innovation in der Klinik angekommen: der Spezialkatheter, der den Impuls in der Lungenvene setzt. Und das – anders als etwa bei thermischen Methoden (mit Hitze und Kälte) – so zielgerichtet und schonend, dass das benachbarte Gewebe nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Verfahren bayernweit an nur zwei Kliniken im Einsatz

Als „deutlich effizienter und risikoärmer“ bezeichnet Brodherr die Technik, die neben Agatharied bayernweit nur in einer anderen Klinik (dem Herzzentrum Bad Neustadt) zur Anwendung kommt. Im deutschen Sprachraum sei das Kreiskrankenhaus gar die einzige kardiologische Einheit in dieser Größenordnung, die solch hochmoderne Geräte zur Verfügung habe.

„Wir sind Early Adopters“, sagt Chefarzt Professor Günter Pilz. Die frühen Nutzer eines neuen, aber dennoch schon gut erprobten Verfahrens. Mit dieser innovationsfreundlichen Haltung sei es der Kardiologie in Agatharied immer wieder gelungen, den Titel „akademisches Lehrkrankenhaus“ mit Leben zu füllen. Die neue Standardmethode sei die Puls-Feld-Ablation aber noch nicht. Gemäß der ärztlichen Sorgfaltspflicht wäge man zusammen mit dem Patienten genau ab, wie sich die Herz-Rhythmusstörungen am besten und nachhaltigsten beseitigen lassen. Die ersten Eingriffe, versichert Brodherr, seien aber allesamt erfolgreich verlaufen. Ganz bewusst spricht der Arzt in dem Zusammenhang nicht von einer Operation. „Es kommt kein Skalpell zum Einsatz.“ Vielmehr werde der Katheter minimalinvasiv mit einer Nadel gesetzt.

Acht Impulse in jeder der vier Lungenvenen

Acht elektrische Impulse in jeder der vier Lungenvenen feuert der „Farawave“ ab. Mal in Form einer Blüte, mal als kleiner „Korb“. Der Unterschied liegt letztlich in der Position der Spitze, erklärt Brodherr. Der lang gestreckte Korb schafft es weiter in die Vene hinein, die Blüte bleibt ein Stück dahinter. Die gesamte Impulsdauer betrage damit deutlich weniger als eine Minute. Ein Bruchteil dessen, was bei anderen Methoden notwendig sei. Der gesamte Eingriff sei innerhalb von eineinhalb Stunden erledigt. Auch das zeige nochmals, wie schonend die gesamte Prozedur sei.

Damit sie einen dauerhaften Effekt hat, muss sie aber Spuren hinterlassen, erklärt Brodherr. Konkret handle es sich um kleine Poren, die in der Zellmembran geöffnet werden. Dauerhafte Schäden am Herz ließen sich dadurch aber nicht heilen, stellt der Spezialist klar und deutet wieder auf den Bildschirm. Das 3D-Modell des Herzens der Patientin zeigt viele rote Bereiche und nur wenige violette Flecken. „Ein gesunder Vorhof müsste komplett lila sein“, sagt Brodherr.

Dass es nach dem Eingriff trotzdem wieder normal schlägt, dafür hat die spannungsgeladene kleine Blume des „Farawave“ aber gesorgt – schonend und effizient.

