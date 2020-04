Die Haushamer Tafel musste kürzlich ihr Domizil im Bahnhofsareal räumen. Nun ist eine neue Heimat im alten Rathaus gefunden. Die Helfer freuen sich über viel Solidarität.

Hausham/Miesbach – Mit den Sorgen vor einer Kontamination war die Haushamer Tafel schon beschäftigt, als das Coronavirus im Landkreis noch ein Fremdwort war. Ende November 2019 musste die Ausgabestelle wegen Schimmelbefalls Knall auf Fall aus dem Haushamer Pfarrheim ausziehen (wir berichteten). Jetzt haben die Verantwortlichen und Helfer des BRK-Kreisverbands schon wieder einen Umzug hinter sich. Weil die Raiffeisenbank im Oberland im Bahnhofsareal bald mit den Vorbereitungen für den Neubau eines Ärztehauses beginnt, musste die Tafel auch ihr Übergangsdomizil in der ehemaligen Bankfiliale in dem Gebäude räumen. Doch erneut hat sich eine gute und vor allem nahtlose Lösung gefunden: in der Kasse des alten Haushamer Rathauses.

Tafel Hausham zieht ins alte Rathaus um

Die Schlüsselübergabe ist bereits erfolgt, berichtet Isolde Besel, stellvertretende Kreisvorsitzende des BRK, auf Nachfrage unserer Zeitung. Am Mittwoch konnten die Tafelgäste erstmals Lebensmittel in den früheren Verwaltungsräumen abholen. Der Umzug selbst sei kein großer Aufwand gewesen, erzählt Besel. Bis auf ein paar Tische habe man nicht viel transportieren müssen. „Mit fünf bis sechs Fuhren war alles erledigt.“

Mit den neuen Räumen ist Besel sehr zufrieden. Toilette und fließendes Wasser seien vorhanden, was die Einhaltung der in Corona-Zeiten nochmals verschärften Hygiene-Vorschriften erleichtere. „Es ist toll, dass wir hier einziehen konnten“, bedankt sich Besel bei Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind und den Gemeindemitarbeitern, die bei der Vorbereitung der seit dem Rathaus-Umzug leer stehenden Zimmer mitgeholfen haben.

Auch sonst ist die stellvertretende Kreisvorsitzende Besel sehr zufrieden mit dem Tafel-Betrieb. Die Ausgaben in Hausham und Miesbach liefen reibungslos. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend. Durch das Coronavirus würden sich auch mehr junge Leute in ihrer Freizeit engagieren. Auch die allgemeine Spendenbereitschaft sei groß. So könnte man den Warenrückgang bei den Supermärkten mit Zukäufen ausgleichen. Auch örtliche Gastronomen wie der Alpengasthof Glück Auf in Hausham oder das Burgerlokal Stadtplatz 13 in Miesbach würden die Tafeln mit frischen Lebensmitteln oder helfenden Händen unterstützen. „Das ist wirklich großartig“, schwärmt Besel. Auch Bares ist gerne gesehen: So unterstützte kürzlich der Frauenbund Schliersee mit einer Geldspende die Haushamer Tafel. Das Geld – 400 Euro – stammte noch aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes, für den die Frauen des Vereins wieder fleißig gebastelt hatten.

Allerdings ist die Ausgabe der Lebensmittel durch das Coronavirus ein Stück weit unpersönlicher geworden, räumt Besel ein. Um die Kontakte zwischen Mitarbeitern und Gästen und damit eine mögliche Infektionsgefahr zu minimieren, würden die Helfer die gewünschten Waren in Kisten packen und diese dann zur Abholung vor die Tür stellen. Spezielle Wünsche versuche man, trotzdem zu berücksichtigen. „Die Mitarbeiter wissen, was ihre Stammbesucher wollen und was nicht“, meint Besel schmunzelnd.

Dass die Tafelausgabe nun nicht mehr direkt im Ortszentrum Haushams erfolgt, sei für die meisten Gäste nicht weiter schlimm. Da die Tafel aus Kapazitätsgründen keinen eigenen Lieferservice anbieten könne, würden sich die Bedürftigen bei Notwendigkeit selbst bei der Abholung unter die Arme greifen. Auch den Nachbarschaftshilfen komme hier eine entscheidende Rolle zu. Laut Besel ist so beispielsweise die Tafel-Versorgung Schliersees von Hausham aus sichergestellt.

