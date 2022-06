„Regelrechte Unverschämtheit“: Urlauber poltert über schlechten Radweg beim Tegernsee

Von: Sebastian Grauvogl

Überholende Autos begleiten die Radfahrer, die auf der Staatsstraße 2076 zwischen Hausham und Gmund unterwegs sind. Die Alternative ist ein Schotterweg, der wegen seiner Steilstücke aber nicht für jeden geeignet ist. © Thomas Plettenberg

Er wollte mit seiner Frau eine gemütliche E-Bike-Tour vom Tegernsee an den Schliersee fahren. Doch der Radweg zwischen Gmund und Hausham schockte einen Urlauber aus dem Schwarzwald sehr.

Hausham/Gmund – Auf eine gemütliche Zwei-Seen-Tour hatte sich Reinhard Lienhard (76) eingestellt, als er sich kürzlich mit seiner Frau (73) in den Sattel schwang. Im Internet habe er die als „völlig harmlos“ beschriebene Route vom Tegernseer ins Schlierachtal gefunden, berichtet der Urlauber aus dem Schwarzwald in einer E-Mail an unsere Zeitung. Doch wo ihn die Beschilderung vor Ort tatsächlich hinführte, habe mit einem Radweg nichts mehr zu tun gehabt. Eine „regelrechte Unverschämtheit“ sei es, die Strecke als solchen zu bezeichnen.

Seit zehn Jahren sind die Lienhards mit ihren E-Bikes unterwegs, berichtet der 76-Jährige. Ein paar Tausend Kilometer seien da schon zusammengekommen. Die meisten davon auf gut ausgebauten Radwegen daheim im Schwarzwald. Das aber, was er im Bereich zwischen Ostin und Hausham erleben musste, hätte mit einem Radweg „nicht im Entferntesten etwas zu tun“ gehabt. So sei der Abschnitt zwischen Seeglas und Ostin trotz vieler Steigungen noch machbar gewesen, die „Schotterpiste“ mit etlichen Berg- und Talfahrten danach sei jedoch „hochgefährlich“ gewesen. Auch einige andere Freizeitradler hätten sichtlich zu kämpfen gehabt.

Tegernseer Tal: Urlauber „fassungslos“ über „Blamage“ bei Radinfrastruktur

„Fix und fertig und bedient“ seien sie dann in Schliersee angekommen, erzählt Lienhard. Zurück seien sie an der Staatsstraße 2076 gefahren. Den Waldweg hätten sie auf keinen Fall mehr eingeschlagen, betont Lienhard. „Lieber wäre ich mit dem Hubschrauber zurückgeflogen.“ Fassungslos habe ihn gemacht, wie sich ein so „hochattraktives Feriengebiet“ eine solche „Blamage“ in Sachen Radinfrastruktur leisten könne.

Dass das nicht Sinn der Sache sein kann, ist auch den Verantwortlichen in den Rathäusern bewusst. Wie berichtet, planen Hausham und Gmund seit Jahren an einem straßenbegleitenden, asphaltierten und damit auch für Alltags- und Rennradler geeigneten Weg. Wie Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind auf Nachfrage mitteilt, hängt der Baubeginn noch vom finalen Abschluss der für die Trasse notwendigen Grunderwerbsvereinbarungen ab.

Mittlerweile habe man die ursprünglich favorisierte Routenführung mehrfach umgeplant und damit an die durchaus komplexe Topografie angepasst. Auch die Anregungen der Grundstückseigentümer seien eingeflossen, sagt Zangenfeind. „Sie kennen ihre Wiesen am besten.“ Die Gespräche seien durch die Bank konstruktiv verlaufen, da alle das Projekt Radweg unterstützen würden. Wunsch sei ein Baubeginn schon im Herbst, wobei Frühjahr 2023 wohl realistischer sei, vermutet Zangenfeind.

Hausham/Gmund: Schotterweg soll als anspruchsvolle Route beschildert werden

Der von Lienhard so gescholtene Schotterweg soll nach Fertigstellung des neuen Radwegs an der Straße trotzdem weiter nutzbar sein. Man werde künftig einfach zwei Routen ausschildern. Wie in Skigebieten eine leichte (blau) und eine anspruchsvolle (schwarz) – mit deutlichem Hinweis auf die zu erwartenden Steigungen und Untergründe. Erstere solle die Standardverbindung für alle Radler zwischen Hausham und Gmund werden, letztere eine Alternative für sportliche und abenteuerlustigere Zeitgenossen.

Als Lienhard durch unsere Zeitung von den Planungen erfährt, ist er zumindest etwas versöhnt. Und er kann sich sogar vorstellen, mal wieder mit dem Rad hier Urlaub zu machen. Aber erst, wenn der neue Weg zwischen Gmund und Hausham fertig ist. „Den probieren wir dann auf jeden Fall aus.“ Hoffentlich mit deutlich weniger Frust. (sg)

