Teurer, aber auch umfangreicher: Hausham beschließt finale Planung für Bahnhofsareal

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Neu im Planungsgebiet: der Zugang vom Bahnhofsvorplatz zum Bahnsteig. Die Gemeinde versucht, die Fläche zu pachten und optisch aufzuwerten. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Hausham hat die finale Planung für die Umgestaltung des Bahnhofsareals beschlossen. Mit dem Ergebnis, dass nicht nur die Kosten wachsen, sondern auch das Sanierungsgebiet.

Hausham – Das große Los ziehen will die Gemeinde Hausham mit ihrem neuen Bahnhofsvorplatz. Und dafür braucht sie: Lose. Genauer gesagt drei davon. Die muss sie bei der Regierung von Oberbayern einreichen, um die erhofften Zuschüsse aus der Städtebauförderung zu erhalten. Die Details dazu stellte Landschaftsarchitekt Markus Türk nun im Gemeinderat vor – zusammen mit einer aktualisierten Kostenschätzung und einem erweiterten Planungsgebiet.

Notwendig geworden sei die Dreiteilung der Anträge, um die Eigentumsverhältnisse der in der Umgestaltung enthaltenen Flächen transparenter darzustellen, erklärte Türk. Los eins beziehe sich auf den Hauptteil des Bahnhofsvorplatzes, der der Gemeinde selbst gehöre. Hier würden Mehrkosten von rund 80 000 Euro entstehen, erläuterte der Planer. Als Gründe nannte er die Belastung des Untergrunds mit Kohleschlacken aus der Bergbauzeit, längere Stützmauern für einen breiteren Treppenzugang, die Instandsetzung des Gehwegs im westlichen Bereich sowie diverse Einbauten für die Technik. Hinzu kämen generelle Kostensteigerungen in der Baubranche. Die Gesamtsumme für diesen Bereich belaufe sich damit auf rund 675 000 Euro.

Lesen Sie auch: Entscheidung über Brunnen auf Bahnhofsvorplatz Hausham gefallen

Für die Gemeinde quasi gratis sind die Maßnahmen auf dem in Los zwei enthaltenen Grundstück der Raiffeisenbank. Die für die Anpassung von Mauer, Treppe mit Geländer und Grünfläche an den neuen Bahnhofsvorplatz anfallenden Investitionen in Höhe von rund 33 000 Euro trage die Bank, wobei auch hier 60 Prozent gefördert würden, erklärte Türk.

Moderner Zugang zum Bahnsteig und zwei Kurzzeitparkplätze

Neu hinzugekommen seien hingegen die im Südosten des Areals befindlichen Flächen in Los drei. Hier könnte ein moderner Zugang zum Bahnsteig mit Blindenleitsystem entstehen sowie eine Zufahrt zu zwei Kurzzeitparkplätzen in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen. Für den Weg schlug Türk eine Ausführung in Betonpflaster vor, die Parkplätze könnten eine wassergebundene Decke, also aus Kies oder Schotter, erhalten. Türk äußerte sogar Hoffnung für eine Begrünung samt Freischankfläche.

Hoffnung deshalb, weil der Gemeinde auch das Areal in Los drei nicht gehört. Das sei auch der Grund, weshalb es bis vor Kurzem nicht in der Planung aufgetaucht ist. Der Eigentümer hätte sich bis dato nicht klar geäußert, was er damit vorhabe, ergänzte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Jetzt sei zumindest eine Möglichkeit erkennbar, dass die Gemeinde einen Teil der Fläche pachten und wie von Türk vorgestellt umgestalten könne. Die Kosten (exklusive Pacht) hatte der Planer zuvor auf rund 33 000 Euro beziffert, wobei auch diese von der Städtebauförderung bezuschusst würden.

Auch interessant: Hausham putzt Ortsmitte weiter heraus

Türk jedenfalls machte keinen Hehl daraus, dass es auch der große Wunsch der Regierung von Oberbayern sei, die Chance zu nutzen und die Verbindung vom Vorplatz zum Bahnsteig aufzuwerten. „Aktuell wird der Bahnhofsvorplatz seinem Namen eigentlich nicht gerecht.“ Auch Zangenfeind bezeichnete den momentanen Zustand als „optisch nicht aufregend“.

Ausschreibung und Auftragsvergabe sollen zeitnah erfolgen

Mit dem einstimmigen Beschluss der Gemeinderäte im Rücken kündigte der Bürgermeister an, die Ausschreibung und Auftragsvergabe zügig anzupacken. „Die Baupreise werden eher noch steigen.“

sg