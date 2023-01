Tierspital am Schliersee: Arzt klärt über gestiegene Kosten auf - „Extremer Fachkräftemangel“

Von: Jonas Napiletzki

Technisch fortgeschritten: Dr. Jannis Uhrig sieht die Teuerung auch durch bessere Behandlungsmöglichkeiten gerechtfertigt. Hinzu kommen Lohnerhöhungen, die den drohenden Fachkräftemangel bremsen sollen. © Privat/Moritz Attenberger

Mit der neuen Gebührenordnung steigen die Tierarztkosten um 20 bis 30 Prozent. Der Leiter des Tierspitals am Schliersee erklärt die Gründe.

Hausham – Wer seinen Hund zum Tierarzt bringt, zahlt für die allgemeine Untersuchung in Hausham 35,43 Euro plus Mehrwertsteuer. Bisher waren es gut acht Euro weniger, sagt Dr. Jannis Uhrig, Leiter des Tierspitals am Schliersee. Die Preiserhöhung in der Grundleistung spiegelt exemplarisch die neue Gebührenordnung für Tierärzte wider, die seit rund einem Monat bundesweit in Kraft ist – eine für die Tierärzte wichtige und für manche Kunden ärgerliche Entwicklung.

Aber: „Die Verantwortung für ein Haustier hört eben nicht bei den Futterkosten auf – das war schon immer so“, betont Uhrig. Behandlungskosten seien um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent gestiegen, allerdings stamme die bisherige Gebührenordnung aus dem Jahr 1999. Inflationsbereinigt sei die Erhöhung „moderat“, auch wenn sie im Einzelfall schmerzen könne. So werden etwa Katzen gleich teuer wie Hunde abgerechnet. „Sie gehören heute einfach genauso zur Familie und der Aufwand ist der gleiche“, sagt Uhrig.

„Extremer Fachkräftemangel“ auch bei Tierärzten

Darüber würde die Praxis aber schon seit längerer Zeit proaktiv aufklären. Flyer in der Praxis, Social-Media-Posts und Gespräche mit Kunden gehören dazu. „Das Zusammentreffen mit dem allgemeinen Preisschock war nicht abzusehen.“ Die neue Gebührenordnung habe eine jahrelange Vorlauffrist hinter sich – als Gesetz sei sie durch Bundestag und Bundesrat gegangen.

Wohl auch durch die Aufklärungsarbeit haben die meisten Kunden, die ins Tierspital im ehemaligen Pförtnerhaus kommen, Verständnis. „Die Menschen wissen, wie aufwendig gute Versorgung ist.“ Das Geschäft habe sich bisher nicht wesentlich verändert. Wichtig ist Uhrig trotzdem, zu betonen, dass niemand schräg angeschaut werde, der teure Behandlungen scheut. „Wir empfehlen die medizinisch beste Variante – arbeiten aber mit den Kunden einen Plan aus, bei dem wir auf einzelne Diagnose-Methoden verzichten können und mit den wahrscheinlichsten Gründen starten.“

Nötig sei die neue Gebührenordnung aber in jedem Fall. „Auch in der Tiermedizin nähert sich ein extremer Fachkräftemangel“, warnt der Spital-Leiter. Sowohl die flächendeckende Versorgung sei gefährdet als auch insbesondere der Notdienst, den es in Hausham zwischen 8 und 24 Uhr gibt. Etwa in Thüringen, Schleswig-Holstein oder in Sachsen-Anhalt sei die flächendeckende Versorgung bereits eingeschränkt, sagt Uhrig. „Die neue Gebührenordnung hilft uns, den Notdienst zumindest kostendeckend anbieten zu können.“

Tiere leben immer länger

Bisher seien die Abendstunden ein Zuschuss-Geschäft gewesen, zumal der Tarif für Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) fast zeitgleich mit den neuen Preisen um 20 bis 25 Prozent erhöht wurde. „Das begrüßen wir ausdrücklich, weil die TFAs ein wahnsinnig wichtiger Teil unseres Betriebs sind“, sagt Uhrig. Erst mit der Erhöhung würden sich die Gehälter unterer Tarifstufen überhaupt vom Mindestlohn abgrenzen – in Zeiten des Fachkräftemangels dringend nötig.

Der Mangel rührt laut Uhrig auch daher, dass die Anforderungen extrem gestiegen seien. Der 45-Jährige arbeitet seit 15 Jahren als Tierarzt und sagt: „Das nötige Wissen, das Können und die personelle sowie technische Ausstattung sind deutlich mehr geworden.“ Beispielsweise die Computertomographie (CT) kam neu in die Tiermedizin, fachlich entwickelten sich immer mehr Spezialdisziplinen. So arbeiten im Pförtnerhaus beispielsweise eine Kardiologin und eine Chirurgin.

Im Ergebnis würden Tiere immer länger leben. „Den höheren Kosten steht eine viel bessere Behandlung gegenüber.“ Das zeige sich etwa darin, dass heute Krankheiten wie Krebs bei Tieren behandelt würden, die es früher schlicht nicht gab, weil die pelzigen Familienmitglieder gar nicht alt genug wurden. Mit dem Fortschritt in der Medizin seien manche Posten aber auch günstiger geworden. „Röntgen kostet weniger als vorher, weil wir die Bilder längst nicht mehr händisch entwickeln müssen.“ nap

