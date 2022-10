Trauergottesdienst in St. Anton: Haushamer verabschieden sich von verstorbenem Altbürgermeister

Urne vor der Kirche aufgestellt

Von Sebastian Grauvogl

Die Haushamer haben Abschied genommen: Hunderte Bürger und Wegbegleiter sind zum Trauergottesdienst für den verstorbenen Altbürgermeister Hugo Schreiber gekommen.

Hausham – Eine Dreiviertelstunde lang stand die Urne mit der Asche von Altbürgermeister Hugo Schreiber an der Antoniussäule vor der Haushamer Pfarrkirche St. Anton. So hatte jeder Bürger die Gelegenheit, sich vom im Alter von 73 Jahren verstorbenen früheren Rathauschef zu verabschieden. Obwohl die Haushamer trotz des Termins am Freitagvormittag in Scharen kamen, herrschte andächtige Ruhe auf dem Vorplatz, berichtet Bürgermeister Jens Zangenfeind. „Man hat den Schmerz des Verlustes spüren können.“

Fahnenabordnungen der Ortsvereine im Altarraum

Viele von ihnen nahmen dann auch am Trauergottesdienst in St. Anton teil. So gut wie alle Ortsvereine hatten mit Fahnenabordnungen im Altarraum Aufstellung bezogen. „Man hat gesehen, wie tief verwurzelt Hugo Schreiber im Vereinsleben war“, so Zangenfeind. Auch viele Wegbegleiter aus der Kommunalpolitik waren zur von Pfarrer und Dekan Michael Mannhardt und Diakon Andreas Marx zelebrierten Messe gekommen. Als Trauerredner würdigten Zangenfeind und der frühere Gemeinderat und SG-Vorsitzende Andreas Stefan die Verdienste Schreibers.

Während sich die Familie dann zur Beisetzung auf den Friedhof begab, kamen die Vereinsvertreter auf Einladung der Gemeinde noch im Gewerkschaftshaus zusammen. Zangenfeind wird Schreibers Witwe Marianne in den kommenden Tagen noch aufsuchen, um ihr die Kondolenzbücher zu überreichen. „Es sind mittlerweile zwei geworden.“

sg