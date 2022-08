Trinkwasser: Abkochverfügung aufgehoben

Von: Christine Merk

Frisch aus dem Hahn - und ohne vorheriges Abkochen - so können die Haushamer ihr Wasser nun wieder trinken. © Christin Klose/dpa

Die Abkochverfügung für das Trinkwasser in Hausham ist aufgehoben. Das teilte die Gemeinde am Montagnachmittag mit.

+++ Update, 29. August +++

Am späten Montagnachmittag kam die gute Nachricht, auf die Haushams Geschäftsführer Rudolf Randler seit der vergangenen Woche gehofft hatte. Der Fachbereich Gesundheit am Landratsamt hat die Abkochverfügung für das Trinkwasser in Hausham mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Chlorung des Wassers bleibt weiterhin bestehen.

Wie berichtet war es das zweite Mal, dass die an das Netz der Gemeinde angeschlossenen Haushalte ihr Trinkwasser abkochen mussten. Auch die Chlorung wird bereits das zwei Mal angewandt. Ein Labor hatte vor rund zwei Wochen erneut Pseudomonaden und coliforme Keime im Wasser gefunden, nachdem die Chlorung und Abkochverfügung bereits aufgehoben worden war. Woher die Krankheitserreger kamen ist bis dato ungeklärt.

+++ Ursprüngliche Meldung, 24. August +++

Hausham - „Die Chlorung wird aber vorerst weitergeführt“, fügte Randler hinzu. Zurzeit werde noch täglich an zehn Messstellen im Wassernetz Proben entnommen. Woher die nachgewiesenen Keime stammten, weiß nach wie vor niemand. Die belasteten Proben seien von immer wieder anderen Entnahmestellen gekommen, sagt Randler. Die Quelle der Verunreinigung könne zumindest nicht im Einzugsgebiet des Wassers liegen. Hausham gewinnt dieses in der Haidmühl. „Dort hatten wir noch nie ein Problem“, berichtet Randler. Zum Glück, denn das wäre weit schlimmer.

Im Krankenhaus Agatharied wurden spezielle Maßnahmen unternommen, wie die Pressebeauftragte nach Rücksprache mit dem Leitenden Fachkrankenpfleger für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Frank Langbein, mitteilt. Für Mitarbeiter und Patienten sei ein Informationsblatt erstellt worden, dass Leitungswasser nicht getrunken werden soll und zum Zähneputzen Mineralwasser zu verwenden sei. Von diesem sei deshalb mehr ausgeteilt worden. „Bei immunsupprimierten Patienten wird Leitungswasser bei der Mundhygiene sowieso nicht eingesetzt“, teilt die Sprecherin mit. In der Küche sei Wasser abgekocht und abgekühlt worden, um damit Salat und beispielsweise Gurken zu waschen. „Bei der Körperpflege besteht für die Patienten nach Rücksprache mit unserem Hygieneinstitut aktuell keine Gefahr“, heißt es weiter. Im Krankenhaus wurden am Donnerstag zudem Kontrolluntersuchungen vorgenommen, die „alle unauffällig“ gewesen seinen.

