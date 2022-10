Trinkwasser in Hausham: Chlorungsverfügung aufgehoben

Das Haushamer Trinkwasser fließt wieder ohne Zusatz aus dem Hahn. Am Dienstag hat das Gesundheitsamt die Chlorungsverfügung aufgehoben.

Hausham – Ist das Trinkwasser-Problem in Hausham nun Geschichte? Das kann die Bevölkerung zunächst nur einmal hoffen. Gewissheit kann nur die Zukunft bringen. Oder wie es Sepp Schreder sagt: „Die Wahrheit werden wir sehen, wenn die Chlorung aufgehoben wird.“ So hatte es der Ingenieur zuletzt im Gemeinderat Hausham formuliert, und nun ist es soweit. Nach der Abkochverfügung für das Haushamer Trinkwasser, sie seit Anfang September nicht mehr gilt, ist nun auch die Chlorung des Rohrleitungsnetzes (erst einmal) Geschichte. Das Gesundheitsamt hat eine entsprechende Anordnung gestern eigenen Angaben zufolge außer Kraft gesetzt.

Wasserversorgung in Hausham: 80 Kilometer Leitungen, 1700 Hausanschlüsse

Jetzt heißt es, die Situation weiter zu beobachten, und das heißt im Falle Hausham primär: das Leitungsnetz. Denn die Verunreinigung des Trinkwassers, die Ende Juni am Krankenhaus Agatharied aufgefallen war, stammt nicht aus der Wassergewinnungsanlage selbst. Das machte Schreder im Gemeinderat deutlich. „Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, am Trinkwasser zu zweifeln. Das Grundprodukt ist absolut in Ordnung.“ 48 Probenahmen hatte es vor der Sitzung gegeben, „alle einwandfrei“. Hausham gewinnt sein Wasser mit zwei Brunnen in Haidmühl im Norden der Gemeinde. 1500 bis 1600 Kubikmeter fließen dann pro Tag durch das rund 80 Kilometer lange Netz bis zu 1700 Hausanschlüssen. Irgendwo auf diesem Weg muss es eben zu Verunreinigungen gekommen sein. Nach deren erstem Auftauchen am 27. Juni am Krankenhaus sowie der Abkochverfügung am 30. Juni durch das Gesundheitsamt wurden dreimal täglich an zehn Stellen Proben genommen. Geprüft wurde hier auch der Chlorgehalt, für den es einen unteren und einen oberen Grenzwert gibt. „Laut Umweltbundesamt müssen mindestens über eine Dauer von vier Wochen stabile Chlorwerte nachgewiesen werden“, erklärt Florian Geyer, Leiter des Gesundheitsamts in Miesbach. Dies ist nun der Fall, und somit könne die Maßnahme eingestellt werden. „Es ist eine Kunst, Chlorwerte richtig einzustellen, daher großes Lob und Dank an die Gemeinde Hausham“, sagt Geyer weiter.

Chlorungsanordnung: Erst aufgehoben, dann wieder in Kraft gesetzt

Wobei das Zusetzen des Desinfektionsmittels schon einmal ausgesetzt wurde: am 2. August, nachdem es zuvor über einen entsprechenden Zeitraum hinweg keine Auffälligkeiten in den Proben gab. Zunächst blieb das auch so, bis am 9. August beim Gewerkschaftshaus eine Verkeimung festgestellt worden war. Auch an den drei folgenden Tagen gab es dort „große Auffälligkeiten“ (Schreder). Ab 17. August dann: neuerliche Abkochverfügung, wieder Chlor. Letzteres bis gestern.

Woher die Verunreinigung kam? Unklar

„Wie die ersten Verunreinigungen entstanden sind, können wir nicht mehr nachvollziehen“, sagte Schreder vor dem Haushamer Gemeinderat. Zwar gab es einen großen Rohrbruch unweit des Brunnens Mitte Juli und Leitungsarbeiten am Gewerkschaftshaus Anfang August, aber so einfach lässt sich das eine nicht mit dem anderen ursächlich verknüpfen. Erst nach Ende der Chlorung „werden wir sehen, ob alles in Ordnung ist“.

Wasser wird 14 Tage lang täglich geprüft

Und so geht es nun weiter: Bis das Chlor aus dem Leitungsnetz verschwunden ist, werden einige Tage in Land ziehen. Erst dann ergibt eine neuerliche Beprobung wirklich Sinn, da Chlor als „beinhartes Desinfektionsmittel“ (Schreder) Keime ja abtötet. Nach der Frist muss laut Landratsamt das Wasser über einen Zeitraum von 14 Tagen hinweg werktäglich untersucht werden – an den zehn genannten Stellen im Netz sowie am Brunnen.