Trockener Parkplatz, sauberer Wertstoffhof: Hausham putzt Ortsmitte weiter heraus

Hausham putzt sich weiter heraus. Neben der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes nimmt sich die Gemeinde nun den angrenzenden Park- und Ride-Parkplatz und den Wertstoffhof vor.

Hausham – Auch ein Schuh des Bürgermeisters hat schon ein unfreiwilliges Bad auf dem Haushamer Park- und Ride-Parkplatz genommen. „Ich bin da mal in eine Pfütze getreten“, erzählte Jens Zangenfeind nun im Gemeinderat. Mit diesem Schicksal ist der Rathauschef keinesfalls allein. So verwandelt sich die von Schlaglöchern übersäte Fläche bei Regenwetter schnell in eine kleine Seenplatte. Wer hier dann in schicker Bürokleidung sein Auto abstellt, muss auf dem Weg zum Zug einen mehr oder weniger eleganten Slalom laufen, um nicht mit Dreckspritzern auf Schuhen und Hose oder Kleid in der Arbeit anzukommen.

Zusätzliche Parkplätze durch Markierung

Grund genug, dem aktuell aus einer Mischung aus Schotter, Kies, Pflaster, Mineralbeton- und Asphaltresten bestehenden Parkplatz einen neuen Untergrund samt leistungsfähiger Entwässerung zu verpassen, fand Zangenfeind. Dabei könnte man auch das Gestrüpp in Richtung Bahnsteig entfernen und damit noch etwas Platz für die Autos gewinnen. Weil die aktuell oft „wenig platzsparend“ abgestellt werden, soll das Areal nach der Asphaltierung markiert werden. Zangenfeind schlug vor, eine Einbahnregelung mit Einfahrt im Süden und Ausfahrt im Norden festzulegen. So könne man die Stellplätze als Schrägparker ausweisen und so zwei bis drei zusätzliche Autos auf der gerade zu Pendlerzeiten stark frequentierten Fläche gewinnen.

Kosten für die Maßnahme hatte die Gemeinde noch nicht eruiert. Kämmerer Martin Reisberger stellte aber bereits eine 50 Prozent-Förderung über das Verkehrsfinanzierungsgesetz in Aussicht. Die Gemeinderäte erteilten der Neuordnung des Park- und Ride-Parkplatzes dann auch ihr Einvernehmen.

Neuer Standort für Wertstoffcontainer

Ebenfalls ein einstimmiges Ja erhielt die Neuanlage des Wertstoffcontainer-Standortes. Wie berichtet, musste dieser im Zuge des Neubaus des Ärztehauses der Raiffeisenbank weichen. Nach Rücksprache mit dem kommunalen Abfallentsorgungsunternehmen Vivo habe man sich entschieden, fünf Altglas- und drei Leichtverpackungscontainer auf dem aktuell noch mit Gestrüpp eingewachsenen Gelände südlich des P+R-Parkplatzes aufzustellen. Um den Bürgern eine komfortable Anfahrt mit dem Auto zu ermöglichen und obendrein die Reinigung der Fläche zu erleichtern, sollte man diese asphaltieren. das Bauamt rate hier zu einer zehn Zentimeter dicken Tragschicht auf 50 Zentimeter Frostschutzkies. Ein Zaun soll den kleinen Wertstoffhof auch optisch von der Straße abgrenzen.

Michael Ertl (SPD) erinnerte, dass das Areal bislang vom Bauhof für die Schneeablage benutzt wurde. „Wie läuft das zukünftig ab?“, wollte Ertl wissen. Es sei auch nach der Anlage des Containerplatzes noch ausreichend Platz vorhanden, beschwichtigte Zangenfeind. Der Bauhof sei in die Planungen einbezogen worden.

Die sind mit dem Parkplatz und dem Wertstoffhof noch längst nicht abgeschlossen im Haushamer Zentrum, kündigte der Bürgermeister an. Als nächsten Schritt werde sich die Gemeinde den Bereich zwischen Miesbacher und der Einmündung der Tegernseer Straße vornehmen. Zangenfeind: „Wir arbeiten uns meterweise voran.“

