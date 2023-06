Trotz aller Auflagen: Baufirma legt Schmotzbach in Hausham trocken - Viele tote Fische

Von: Dieter Dorby

Krisenmanagement am Schmotzbach: Vom Kanalschacht in der Mitte des Bildes aus quert die Rohrleitung das nunmehr trockene Bachbett. Mittels einer Tauchpumpe (hinten) und einem C-Schlauch (vorne) wird das Bachwasser an der beschädigten Passage vorbei bachabwärts geführt und wieder eingeleitet. © Thomas Mattner

Stets wurde im Vorfeld der Bauarbeiten für das Wohngebiet am Huberspitz in Hausham gewarnt, jetzt ist es trotzdem passiert: Der Schmotzbach in Hausham ist trocken gelaufen – viele Fische mussten qualvoll ersticken. Offenbar wurden Auflagen seitens der beauftragten Firmen nicht eingehalten. Der Ärger ist nun groß.

Hausham – Auf einmal war das Wasser weg: Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet am Huberspitz in Hausham ist der Schmotzbach in der Nacht auf Dienstag trocken gefallen. Die betroffene Stelle beginnt rund 20 Meter oberhalb der neu erstellten Brücke und endet etwa 20 Meter dahinter.

Auslöser ist eine Querungsleitung, die von einer Baufirma unter dem Bach verlegt wurde. Dabei wurde – wie Thomas Mattner, Zweiter Vorsitzender des Bezirksfischereivereins, berichtet – das intakte Bachbett aufgegraben. Die Folge: Das derzeit eh schon wenige Wasser des natürlichen Fischzuchtbeckens der Schlierach versickerte vollends an dieser Stelle. Laut Mattner verendeten Fische im dreistelligen Bereich. Besonders bitter ist deren verlust für den genpool des Baches: Die geschützten Mühlkoppen gibt es nicht zu kaufen, und die bachforellen sollen aus diesem gebiet stammen. Der Ausgleich des Schadens werde viel Aufwand für die Fischer bedeuten..

Dass der Schmotzbach an der Huberbergstraße ein besonders sensibles Gewässer ist, darauf war im Vorfeld seitens des Bezirksfischereivereins und des Landschaftsschutzvereins Hausham stets mit Nachdruck hingewiesen worden. Deshalb wurde es gar vom Landratsamt zur Auflage gemacht, sich im Vorfeld entsprechender Arbeiten mit den Fischern in Verbindung zu setzen. Dies unterblieb – nun ist der Schaden groß.

Querleitung wird zur Drainage

Mattner selbst war am Dienstagvormittag vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt war das trockene Stück bereits mittels Tauchpumpe und C-Schlauch überbrückt, um den unteren Bereich wieder zu bewässern. Im Gespräch räumte der Polier der verantwortlichen Firma gegenüber Mattner ein, dass der Vorfall wohl wegen der durch Grabarbeiten entstanden Drainage passiert sei.

Denn oberhalb der Brücke liegt ein neuer Schacht für den Schmutzwasserkanal. Von dort quert die Kanalleitung den Bach. „Deshalb wurde das dichte Bachbett geöffnet, um die Leitung in einer Sandpackung mit Kiesumfüllung zu verlegen“, erklärt Mattner. „Dieser Bereich nimmt das wenige Wasser des Bachs auf und leitet es in den Untergrund – eine Drainage.“

Polier beruft sich auf Leistungsbeschreibung

Damit konfrontiert, habe sich der Polier auf die Leistungsbeschreibung berufen, in der das Vorgehen so beschrieben sei. „Wenig Verständnis“ hatte er laut Mattner dafür, wonach er bei diesem Vorgehen Bedenken hätte anmelden müssen. Auch sah er es nicht als seine Pflicht an, dass er Maßnahmen zur Sicherung des Lebens im betroffenen Bachabschnitt hätte einleiten müssen.

Klare Regeln in den Auflagen

Besonders ärgerlich ist, dass die Tiere vielleicht sogar hätten gerettet werden können, wenn im Vorfeld der Eingriff entsprechend mitgeteilt worden wäre. Noch am Montagabend hatte Anwohnerin Carolin Schmid, selbst Vorsitzende des Fischereivereins Schliersee, unter anderem Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind informiert, dass der Bach Wasser verliere. Zangenfeind wollte sich darum kümmern, „doch passiert sei nichts Merkbares“, berichtet Mattner. Dabei schreiben die Auflagen im Genehmigungsbescheid eine Einbeziehung der Fischerei, konkret des Bezirksfischereivereins Miesbach-Tegernsee, vor. Dies wurde unterlassen. Mattner: „Sonst hätten dann zuvor die Fische gefangen und evakuiert werden können.“

Strafanzeige gestellt

Mattner hat nun Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Zudem haben sich gestern erneut die Vertreter der Behörden vor Ort getroffen, wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer zeitung mitteilt. Die Baufirma sei nun angewiesen, diese Pumpe, die das Wasser über den Bypass hebt, täglich zu überprüfen. Zudem werde das Einhalten der Auflagen überprüft.

Ein notwendiger Schritt, denn wie Mattner von einem Baggerfahrer erfahren hat, sollen noch drei weitere Bachquerungen für den Kanal gelegt werden. Bleibt zu hoffen, dass Planer und Firma dann besser sensibilisiert sind. Mattner ist nach dem Vorfall dennoch enttäuscht: „Für manche Menschen haben solche Lebewesen wie Fische leider keinen Wert.“