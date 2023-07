Trotz Geständnis: Drogenhändler (56) aus Hausham zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt

Vor Gericht musste sich der Haushamer (56) verantworten. © dpa

Wegen Rauschgifthandels musste sich ein 56-jähriger Mann aus Hausham vor Gericht verantworten. Trotz eines Geständnisses wurde er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Hausham/Miesbach – Wegen Rauschgifthandels musste sich ein 56-jähriger Mann aus Hausham vor Gericht verantworten. Insgesamt 46 Mal soll er in seiner Wohnung Marihuana an acht verschiedene Abnehmer verkauft haben. Die Mengen sollen sich großteils im einstelligen Grammbereich bewegt haben. Auch die 42-jährige Lebensgefährtin des Mannes saß auf der Anklagebank in Miesbach. Ihr wurde Beihilfe in elf Fällen vorgeworfen.

„Diese Angaben sind leider richtig“, gestand der Angeklagte gleich zu Verhandlungsbeginn. Auch seine Freundin leugnete die Taten nicht, erklärte allerdings, lediglich die Übergabe der Päckchen getätigt zu haben, wenn ihr Lebensgefährte außer Haus war. Sie habe über ihr Verhalten „nicht nachgedacht“, räumte sie ein. Er sei selbst drogenabhängig, erklärte der Angeklagte dem Gericht. Während der Einschränkungen durch Corona habe er seine Arbeitsstelle eingebüßt. Da sei er auf die Idee gekommen, einen Teil des Rauschgifts zu verkaufen, um den eigenen Konsum weiter finanzieren zu können.

Angeklagter schon als Jugendlicher mit Suchtproblem

Wie sich im Laufe der Verhandlung zeigte, hatte der Angeklagte schon von Jugend an mit der Suchtproblematik zu kämpfen. Aus eigenem Antrieb habe er sich zwar Hilfe gesucht und Entzugskuren gemacht, doch persönliche und berufliche Rückschläge hätten dauerhaften Erfolg vereitelt, bedauerte er. Dem Marihuana sei Heroin gefolgt, dann Alkohol. Schließlich sei er zum Cannabis zurückgekehrt. Der Grund dafür seien heftige Schmerzen, die er mit der Droge habe therapieren wollen. Mithilfe eines Suchtberaters versuche er nun erneut, seine Abhängigkeit zu besiegen. Zudem erhalte er von seinem Hausarzt Cannabis auf Rezept, das in viel geringerer Dosierung bessere medizinische Wirkung erziele.

Bei einer Hausdurchsuchung seien geringe Mengen Cannabis, Konsumutensilien und rund 3700 Euro Bargeld in szeneüblicher Stückelung beschlagnahmt worden, sagte ein Ermittler aus. Die Auswertung des Handys habe den schwunghaften Drogenhandel des Mannes bestätigt, dessen Abnehmerkreis sich von Bayrischzell bis nach Sauerlach erstreckt habe.

Einspruch gegen Einziehung des Geldes

Gegen die Einziehung des Geldes erhoben die beiden Angeklagten Einspruch. Die 42-Jährige argumentierte, 600 Euro davon hätte ihre Mutter ihr per Post als Mietzuschuss geschickt. Da sie aber Bürgergeld erhielten, habe sie das Geld nicht auf ihr Konto einbezahlt, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Die Staatsanwältin zeigte sich skeptisch. Auch einer Erklärung des 56-Jährigen schenkte sie keinen Glauben. Weitere 1800 Euro waren der Erlös aus dem Verkauf seines E-Bikes, behauptete dieser. Ein – nach Sicht des Richters unleserlich unterschriebener – Kaufvertrag sollte den Handel bestätigen.

Schließlich forderte die Staatsanwältin unter Berücksichtigung seiner 21, teils einschlägigen Vorstrafen zweieinhalb Jahre Haft für den Angeklagten und eine achtmonatige Bewährungsstrafe zuzüglich 90 Sozialstunden für die Mitangeklagte. Das Urteil des Schöffengerichts orientierte sich an den Forderungen der Verteidigung. Es entließ den Haushamer mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, seine Lebensgefährtin mit einer Geldauflage von 180 Tagessätzen zu je 15 Euro. Zudem wird die sichergestellte Geldsumme aus den Drogengeschäften eingezogen.

Stefan Gernböck