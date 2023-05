TU München wird in Hausham aktiv: Studenten arbeiten an Bergwerk-Areal

Von: Jonas Napiletzki

Viele Eigentümer: Rund um den Förderturm will die Technische Universität München aufzeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten es in der Nutzung der Gebäude gibt – obwohl sie nicht in einer Hand liegen. © TP

Studenten der Technischen Universität München erarbeiten in einem Projekt derzeit Entwicklungsmöglichkeiten fürs ehemalige Bergwerk-Areal in Hausham.

Hausham – Einst haben Bergmänner in Hausham Hand in Hand beim Kohleabbau gearbeitet – heute ist das Areal in seiner Nutzung und in seinen Eigentumsverhältnissen „zersplittert“, sagt Marco Hölzel. Der Diplom-Ingenieur betreut derzeit ein Seminar an der Technischen Universität München (TUM), bei dem 22 Studenten genau diesen Umstand für Studienzwecke nutzen: Die Teilnehmer entwickeln bis Ende Juli eine „Kombinationsstrategie“, aus der eine Vision zur Nutzung des ehemaligen Bergwerkareals entstehen soll.

Öffentlich machten das Projekt kürzlich Alexander Schmid, Vorstandsvorsitzender der Regionalentwicklung Oberland (REO), und Simon Kortus, Projektmanager für Leader-Projekte bei der REO, im Rahmen eines Besuchs im Gemeinderat Hausham. Zufällig auf das Bergwerk ist die Wahl der TUM dabei nicht gefallen: Die Universität spricht regelmäßig gezielt Leader-Regionen oder solche an, die von der Integrierten Ländlichen Entwicklung gefördert werden. Ansprechpartner der Regionen hätten meist Kontakte zu Bürgermeistern, erklärt Hölzel. In Hausham habe Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) das ehemalige Bergwerk als interessantes Projekt empfohlen.

Öffentliche Abschlusspräsentation geplant

Seit einem Ortstermin Mitte April arbeiten die Studenten der Geografie, der Bodenordnung und Landentwicklung sowie angehende Umwelt- und Bauingenieure an ersten Konzepten. Dabei überlegen sie sich, wie verschiedene Gebäude genutzt werden könnten. „Der Ausgang ist offen“, sagt Hölzel. Ein Testballon könne aber Bürgern und Eigentümern rund ums Bergwerksareal Möglichkeiten aufzeichen.

Die Ergebnisse seien „unverbindlich“, betonte Schmid im Gemeinderat. Am Ende des Projekts stehe eine öffentliche Abschlusspräsentation am Freitag, 7. Juli, in Weyarn. „Auch Bürger werden dazu eingeladen“, ergänzt Hölzel auf Nachfrage. Auch wenn viele der Flächen in Privatbesitz seien – und eine Entwicklung nicht ohne Weiteres möglich sei – begrüßte auch Bürgermeister Zangenfeind das Projekt. Gerade bei Gebäuden, die jeder vor Ort kenne, gehe schnell die Perspektive verloren. Die „Ideenwerkstatt“ könne Erkenntnisse dahingehend bringen, was überhaupt möglich wäre.

In zwei Monaten: Bürgermeister will Museumsidee vorschlagen

Simon Kortus ergänzte, dass die TU entsprechende Seminare schon seit 40 Jahren anbiete. Das Projekt am Bergwerksareal sei nun das zweite, das Studenten im Landkreis durchführen. Für sie sei es deutlich schöner, an reellen Grundstücken zu forschen, als sich nur aufs Papier zu beschränken, betonte Kortus.

Auch abseits der Forschung könnte sich rund um die Haushamer Bergbaugeschichte – für Zangenfeind „ein Schatz“ – etwas bewegen: In rund zwei Monaten werde er dem Gemeinderat einen Vorschlag unterbreiten, wo das Bergbaumuseum untergebracht werden könne, kündigte der Bürgermeister an. „Es wäre sträflich, wenn wir die Geschichte nicht würdig präsentieren könnten.“ Das Bergbaumuseum, das zuletzt nahe des ehemaligen Förderturms angedacht war, sei eines seiner Herzensprojekte. nap

