Tuberöser Sklerose: Eine Mutter kämpft für ihre Tochter

Elisabeth Folger leidet an Tuberöser Sklerose. In ihrem Körper wachsen unzählige Tumore. Ihre Mutter Sonja tut alles, damit Elisabeth dennoch ein gutes Leben hat.

Hausham – Sonja Folger (35) würde ihrer Tochter Elisabeth (4) gerne irgendwann das Schlittschuhfahren beibringen. Sie würde ihr gerne die Welt erklären und ihr die Werte weitergegeben, die sie von ihren Eltern gelernt hat. Doch Elisabeth kann nicht einmal mit einem Laufrad fahren. Als Sonja mit ihr in einem aufblasbaren Planschbecken in ihrer Wohnung in Hausham sitzt, sorgt sie sich, ob sie ihre Tochter überleben wird – und was mit dieser passiert, falls sie es nicht tut.

In Elisabeth wachsen Tumore, die einmal so groß werden könnten wie die Plastebälle in diesem Planschbecken. Sie wachsen in Herz, Gehirn und Lunge, in Niere, Leber und allen anderen Organen. Sie sind gutartig, aber sie lähmen lebenswichtige Funktionen. Sie könnten Elisabeth umbringen, bevor sie richtig sprechen lernt. Oder sie könnten ihr später kaum noch Probleme bereiten. „Es gibt keine Prognose“, sagt Folger. „Aber es ist ein Geschenk, dass es so gut geht.“

Elisabeth leidet an Tuberöser Sklerose – ein Gendefekt, der Körperzellen unkontrolliert wachsen lässt. Die seltene Krankheit trifft weniger als einen von 10 000 Menschen. Manche Patienten leben damit fast beschwerdefrei, andere sterben früh. Manche sind normal intelligent, andere alleine nicht überlebensfähig. Alles hängt davon ab, wo sich Tumore bilden und wie sie sich entwickeln. Folger sagt: „Es ist eine Wundertüte.“

Die Anfälle begannen im Alter von fünf Monaten

Elisabeth lacht. Sie rudert mit beiden Armen, schleudert ein Geschwader Bälle quer durch das Planschbecken. Sie ist ein fröhliches Kind, liebt Menschen, küsst selbst Fremde. Diese Freude kann sie hier ausleben. Deswegen hat Folger das Becken gekauft.

Sie hat es aber auch gekauft, weil Elisabeth darin weich fällt. Mehrere Tumore in ihrem Gehirn lösen ohne Vorwarnung epileptische Anfälle aus. Wenn Elisabeth zu Boden stürzt, kann sie sich nicht abfangen. Das Planschbecken ist der Ort, an dem Folger weiß: „Meine Tochter ist glücklich und sicher.“

Den ersten Anfall erlitt Elisabeth im Alter von fünf Monaten. Sie zuckte mit den Armen, hob und senkte die Beine. Ähnlich geht es vielen Kindern, die an Tuberöser Sklerose erkrankt sind. Die meisten weinen bei den Anfällen. Elisabeth lachte. Deswegen dachte Sonja, sie spiele. Doch die Anfälle wurden häufiger. An den schlimmsten Tagen waren es über 100.

Die Eltern fuhren mit Elisabeth in die Notaufnahme nach Agatharied. 14 Tage darauf erhielten sie die Diagnose. „Ein Glücksfall, dass es so schnell ging.“ Bei anderen Patienten dauere es Jahre. Bei manchen zeige sich die Krankheit erst im Erwachsenenalter.

Die Ärzte gaben Elisabeth Medikamente. Die Anfälle reduzierte das nur kurzzeitig. Genauso schlimm: Elisabeths geistige Entwicklung stand still. Auch heute bildet sie noch keine ganzen Sätze. Obwohl sie vier Jahre alt ist, spielt, spricht und denkt sie eher wie eine Zweijährige. Rund eineinhalb Jahre ihrer Entwicklung hat ihr die Krankheit geraubt.

Das merkt Folger besonders in der Öffentlichkeit. Wenn sie die Vierjährige im Kinderwagen schiebt, kritisieren Passanten die angeblich unverantwortliche Mutter. Wenn Elisabeth schnell ungeduldig wird, schimpfen sie über das angeblich ungezogene Kind. Folger versteht das fast. „Die Menschen sind überrascht, weil sich Elisabeth nicht nach ihren Erwartungen verhält.“ Aber sie könne eben nicht anders. „An schlechten Tagen macht das alles noch schlimmer.“

Seit Elisabeth anders isst, geht es ihr besser

Dass Elisabeth nicht noch mehr Jahre ihrer Entwicklung verloren hat, da ist Folger sicher, verdankt sie ihrer Ernährung. In der Schön Klinik Vogtareuth hörte die Mutter vor drei Jahren, dass die ketogene Diät – wenig Kohlenhydrate, viel gesunde Fette – die Anfälle mildern könnte. Sie war skeptisch, dachte: „Ach, Homöopathie.“ Doch Elisabeth wurde immer apathischer, die Medikamenten-Dosen immer stärker. Irgendwann verlor sie die Körperspannung, konnte nicht mehr aufrecht sitzen.

Nun siegte bei Folger die Verzweiflung. Sie ließ sich in der Klinik eine Woche lang in die ketogene Diät einweisen und versuchte es einfach. Plötzlich überstand Elisabeth 14 Tage ohne Anfall, dann ein Jahr. Für Sonja ein Wunder. Heute ist sie Keto-Expertin.

Das zeigt sich auch an diesem Tag im Planschbecken. Nach einer Viertelstunde verliert Elisabeth die Lust am Spielen. Sie ruft: „Essen, essen.“ Sonja hilft ihr aus dem Becken, geht mit ihr in die Küche. Sie nimmt eine Waage aus dem Schrank, kippt vorsichtig Nudeln darauf. Genau elf Gramm müssen es sein, das hat sie per Excel-Tabelle ausgerechnet.

Am Kühlschrank klebt ein Wochenplan. Folger kocht dreimal täglich für Elisabeth, jeden Tag, jede Woche. „Gefühlt bin ich nur am Essen machen.“ Selbst nachts überlegt sie, welche Rezepte sie testen könnte. „Ich brenne dafür, weil es ihr so gut hilft.“

Den meisten Menschen mit Tuberöser Sklerose geht es deutlich schlechter als Elisabeth. Völlig anfallsfrei ist zwar auch sie nicht. Das wird sie wahrscheinlich nie sein. Aber dank der Ernährung gehe es ihr besser, sagt Folger. „Sie kann laufen, sitzen, springt auf dem Trampolin.“ Vielleicht werde sie eines Tages sogar die Montessorischule in Hausham besuchen. „Ein Wunder ist das.“

Folger kämpft jeden Tag um ihr kleines Wunder

Die Angst, dieses Wunder zu verlieren, treibt Folger an. „Ich habe die Abgründe ja gesehen.“ Die IT-Expertin arbeitet 30 Stunden, um genug Geld zu haben. Den Rest der Zeit kocht sie. Selbst in die integrative Kita in Agatharied gibt sie Elisabeth genau abgestimmtes Essen mit. Drei, vier Mal pro Jahr fährt sie mit ihr mehrere Wochen zur Kontrolle in die Klinik – mit eigenem Geschirr. Reisen, Restaurantbesuche und schnell einen Babysitter holen, sind nicht drin.

Eine Person alleine könnte Folger nicht ersetzen, das weiß sie. Zuhause hat sie einen Notfallordner mit Rezepten und Fotos der Mahlzeiten angelegt. Vier Freundinnen hat sie ihr System erklärt, damit diese einspringen können, falls ihr etwas zustößt.

Elisabeth soll irgendwann sagen können „Mama, es war hart, aber danke.“ Dann sei sie kognitiv okay und glücklich. „Dann habe ich es geschafft. Daran halte ich mich fest, wenn es mir schlecht geht.“