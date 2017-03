Turn-Star Fabian Hambüchen vertraut Haushamer Klinik

Hoher sportlicher Besuch in Hausham: Turn-Star Fabian Hambüchen hat sich am Montag erfolgreich einer Schulteroperation im Krankenhaus Agatharied unterzogen.

Agatharied - Der Kunstturner aus Wetzlar (Hessen) hatte sich bereits im Februar 2016 bei einem Trainingssturz einen Riss der Supraspinatus-Sehne zugezogen. Trotz seiner Verletzung gewann der 29-Jährige bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille am Reck. Erst im Januar hatte Hambüchen erfahren, dass er mit abgerissener Sehne geturnt hatte. Die Operation führte der Experte für Schulterchirurgie, Professor Ulrich Brunner, durch.

Aktuell, das sagte sein Vater und Trainer Wolfgang Hambüchen gegenüber der Deutschen Presseagentur, absolviere sein Sohn in München die Rehabilitation. Wie sich die Operation auf die sportlichen Pläne Hambüchens auswirken wird, ist derzeit noch offen. Seine internationale Karriere hatte er bereits in Rio beendet. Seinem Vater zufolge sei nicht auszuschließen, dass Hambüchen im Herbst noch einmal in der Bundesliga turnt. mm