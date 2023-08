Hausham: Maskierter Täter raubt Tankstelle aus - Zivile Einsatzgruppe stellt Verdächtigen im Wald

Von: Jonas Napiletzki

Wurde überfallen: die Agip-Tankstelle an der Schlierseer Straße in Hausham. © Thomas Plettenberg

Ein maskierter Täter hat am Donnerstag eine Tankstelle in Hausham überfallen. Knapp zwei Stunden später nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Hausham - Er hat eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht, Bargeld geraubt und ist dann offenbar in den Wald geflohen. Dort jedenfalls hat die Polizei einen „dringend Tatverdächtigen“ noch am gleichen Abend gestellt, an dem der 21-Jährige die Agip-Tankstelle an der Schlierseer Straße in Hausham ausgeraubt haben soll. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung. Den Informationen der Ermittler zufolge ereignete sich der Raub am gestrigen Donnerstag gegen 19.15 Uhr.

Großfahndung erfolgreich: Zivilfahnder stellen Verdächtigen

Zu dieser Zeit betrat der Täter nach Polizei-Informationen maskiert die Tankstelle. Die mit einem Messer bedrohte Angestellte blieb unverletzt, der Täter verließ die Tankstelle mit einem niedrigen, vierstelligen Geldbetrag. Anschließend sei er wohl in Richtung Wörnsmühl gerannt, berichtet ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Es folgte eine Großfahndung; mehrere Streifenwagen der Miesbacher Polizei und der umliegenden Dienststellen beteiligten sich an der Suche. Auch ein Polizeihubschrauber stieg auf. Letztendlich erfolgreich waren Kräfte der Zivilen Einsatzgruppe Rosenheim in einem Waldgebiet, schildert das Präsidium in der Pressemitteilung. Sie sichteten den Verdächtigen und nahmen ihn fest.

K2-Kriminaler ermitteln wegen schwerem Raub

„Noch am selben Abend führte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim die ersten Ermittlungen durch“, schildert die Polizei weiter. „Der 21-Jährige, der im Landkreis Miesbach wohnt, zeigte sich in seiner ersten Vernehmung durch die Kriminalpolizei geständig.“ Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeistation Miesbach. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen Freitags, 25. August, dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. nap

