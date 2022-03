Ukraine-Krieg: Haushamerin (23) organisiert Hilfsaktion - riesige Spendenbereitschaft

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft: Sara Kaczmarek inmitten der vielen Sachspenden im Keller ihres Studios. © Thomas Plettenberg

In ihrem Kosmetikstudio am Haushamer Kirchplatz sammelt Sara Kaczmarek Sachspenden für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Auch der Transport ist schon organisiert.

Update von Mittwoch, 1. März, 14.30 Uhr: Abgabezeiten für Sachspenden

Hier noch die Zeiten, zu denen Sara Kaczmarek die Sachspenden für Ukraine-Flüchtlinge in ihrem Kosmetikstudio am Kirchplatz 1 in Hausham entgegennimmt: Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr.

Ursprünglicher Artikel von Mittwoch, 1. März, 7 Uhr:

Hausham – Alles begann mit einer Frage, die sich viele Bürger nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine stellen: „Wie kann ich helfen?“ Auch Sara Kaczmarek (23) aus Hausham suchte in den vergangenen Tagen nach einer Antwort.

Die fand sie zuerst in einer Kleidersammlung der ukrainischen Kirche in München. Um diese zu unterstützen, rief sie in den sozialen Netzwerken dazu auf, Spenden in ihrem Kosmetikstudio am Haushamer Kirchplatz abzugeben. „Die wollte ich dann nach München bringen“, berichtet Kaczmarek. Wenige Tage später ist aus einer 50 Kilometer weiten Autofahrt ein 1200 Kilometer weiter Lkw-Transport geworden. Und der Kellerraum des Studios der 23-Jährigen platzt schon jetzt aus allen Nähten. „Ich bin überwältigt, was für eine Kettenreaktion daraus geworden ist“, schwärmt Kaczmarek. Und das Ende ist noch nicht in Sicht.

Auch interessant: BRB will Ukraine-Flüchtlinge mit Freifahrten unterstützen

Ihre besondere Anteilnahme am Schicksal der Menschen in der Ukraine erklärt die 23-Jährige unter anderem mit ihren polnischen Wurzeln. Ihre Familie lebt im Zentrum des Landes, bekommt dementsprechend viel von den dramatischen Geschehnissen im und den daraus resultierenden Flüchtlingsströmen aus dem Nachbarstaat mit. „Da war mir klar, dass ich helfen muss“, erzählt Kaczmarek. Weil ihre Familie ein Transportunternehmen betreibt, war ein Umschlagplatz für die Spenden aus Hausham schnell gefunden. „Wir sortieren dort alles und verteilen es dann auf die Unterkünfte an der ukrainischen Grenze.“

Fahrschulbetreiber transportiert Spenden mit Lkw nach Polen

Doch wie kommt die Lieferung von Hausham nach Polen? Auch hier war schnell eine Lösung gefunden. Andreas Thaler, Chef der gleichnamigen Fahrschule mit Sitz in Hausham und Schliersee, meldete sich auf Kaczmareks Aufruf hin. Er habe bereits beim schweren Erdbeben 2016 in Mittelitalien einen Lkw mit Hilfsgütern ins dortige Krisengebiet gefahren, berichtet Thaler. Der Transport nach Polen sei aber Neuland für ihn. Am Sonntag, 13. März, will er zusammen mit einem oder zwei Begleitern das bis dahin hoffentlich prall gefüllte Gespann aus Laster und Anhänger zu Kaczmareks Familie steuern. „Wenn wir zu dritt sind, können wir uns die Strecke gut aufteilen“, erklärt Thaler.

Lesen Sie auch: Experte aus Miesbach analysiert mögliche Szenarien im Ukraine-Krieg

Die Vorbereitungen laufen bereits an. So fährt Thaler mit einem Kleintransporter Fuhre um Fuhre von Kaczmareks Kosmetikstudio zur Firma Umzüge Mayr in Miesbach. Die wiederum habe einen Container zur Verfügung gestellt, den Thaler befüllen und dann auf seinem Laster mit nach Polen fahren kann. Und weitere Helfer stünden schon parat, berichtet Thaler stolz. Mehrere Fahrschulen im Landkreis hätten sich bereit erklärt, den Hilfstransport mit Fahrzeugen und Personal zu einem Konvoi aufzustocken. „An der Logistik wird es also nicht scheitern“, betont Thaler.

Spendenbereitschaft reißt nicht ab

An der Spendenbereitschaft offenbar auch nicht, ergänzt Kaczmarek. Sie erhalte nach wie vor viele Angebote. So viele, dass auch sie mittlerweile ein bisschen kanalisieren muss. So würden aktuell keine Kleiderspenden mehr benötigt, dafür aber Isomatten, Schlafsäcke, Bettwäsche, Hygieneartikel, Windeln, Verbandsmaterial und nicht verschreibungspflichtige Medikamente sowie haltbare Lebensmittel (Dosen, Nudeln, etc.) und Getränke. Vieles, was die Bürger hier während der Corona-Lockdowns gehamstert hätten, sagt Kaczmarek, könnten sie nun guten Gewissens an wirklich Hilfsbedürftige weitergeben.

sg